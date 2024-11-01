Çin'in Enerji Kapasitesi Yüzde 14,1 Arttı

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BEİJİNG, 1 Kasım (Xinhua) -- Çin'in toplam kurulu enerji üretim kapasitesi Eylül ayı sonu itibarıyla geçen yıla göre yüzde 14,1 artış kaydederek 3,16 milyar kilovata ulaştı.

Çin Ulusal Enerji İdaresi'nin Perşembe günü açıkladığı verilere göre, ülkenin kurulu yenilenebilir enerji kapasitesinin Eylül ayı sonu itibarıyla yıllık bazda yüzde 25 artarak 1,73 milyar kilovata ulaştığı ve Çin'in toplam kurulu enerji üretim kapasitesinin yüzde 54,7'sini oluşturduğu belirtildi.

Verilere göre söz konusu dönemde, hidroelektrik kurulu enerjisi 430 milyon kilovat ve rüzgar enerjisi 480 milyon kilovata ulaşırken, güneş enerjisi 770 milyon kilovat, biyokütle enerjisi ise 46 milyon kilovat olarak kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde, Çin'in yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretimi yıllık bazda yüzde 20,9 artışla 2,51 trilyon kilovat saate ulaşarak ülkenin toplam elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 35,5'ini oluşturdu.