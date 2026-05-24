Çin\'in F406 Motoru İlk Uçuş Testini Tamamladı

24.05.2026 13:51
Çin, yerli F406 turbofan motorunu insansız hava aracı üzerinde başarıyla test etti.

HOHHOT, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in yerli üretim, 600 kilogram itme gücüne sahip F406 turbofan motoru, ülkenin kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.

Motorun geliştiricisi Çin Havacılık Motorları Şirketi'ne göre uçuş, çift motor konfigürasyonuna sahip gelişmiş bir meteorolojik insansız hava aracı üzerinde gerçekleştirildi.

Açıklamaya göre bu başarılı uçuş, Çin'in genel havacılık alanında orta ve küçük itiş gücüne sahip yüksek teknoloji turbofan motorlarda ilk kez bağımsız kontrol ve yerli kullanım kabiliyetine ulaştığını ortaya koydu.

Şirketin teknoloji iştiraki tarafından geliştirilen F406, Çin'in orta ve küçük itiş gücüne sahip turbofan motorlar alanındaki birçok teknik boşluğu dolduruyor.

Şirketin açıklamasına göre motor, yüksek irtifada gözetleme yapan insansız hava araçları, röle iletişim insansız hava araçları ve uzun menzilli yüksek irtifa insansız hava araçları dahil çeşitli görev platformlarında kullanılacak.

Kaynak: Xinhua

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
