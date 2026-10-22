Çin'in Gansu eyaletindeki Jifeng Dağı'nın manzarası drone ile havadan görüntülendi - Son Dakika
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Çin'in Gansu eyaletindeki Jifeng Dağı'nın manzarası drone ile havadan görüntülendi

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Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletine bağlı Longnan kentinin Chengxian ilçesinde bulunan Jifeng Dağı'nın manzarası, 20 Ekim 2026'da drone ile havadan görüntülendi. Ran Chuangchang tarafından çekilen Xinhua fotoğrafı, dağın havadan görünümünü yansıtıyor.

LONGNAN, 22 Ekim (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletine bağlı Longnan kentinin Chengxian ilçesinde bulunan Jifeng Dağı'nın manzarası görülüyor, 20 Ekim 2026. (Fotoğraf: Ran Chuangchang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Çin'in Gansu eyaletindeki Jifeng Dağı'nın manzarası drone ile havadan görüntülendi - Son Dakika
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