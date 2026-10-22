Çin'in Gansu eyaletindeki Jifeng Dağı'nın manzarası drone ile havadan görüntülendi

Çin'in Gansu eyaletindeki Jifeng Dağı'nın manzarası drone ile havadan görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletine bağlı Longnan kentinin Chengxian ilçesinde bulunan Jifeng Dağı'nın manzarası, 20 Ekim 2026'da drone ile havadan görüntülendi. Ran Chuangchang tarafından çekilen Xinhua fotoğrafı, dağın havadan görünümünü yansıtıyor.
LONGNAN, 22 Ekim (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletine bağlı Longnan kentinin Chengxian ilçesinde bulunan Jifeng Dağı'nın manzarası görülüyor, 20 Ekim 2026. (Fotoğraf: Ran Chuangchang/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
Sizin düşünceleriniz neler ?