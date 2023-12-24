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Çin'in Giyilebilir Cihaz Sevkiyatları Arttı - Son Dakika
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Çin'in Giyilebilir Cihaz Sevkiyatları Arttı

Çin'in giyilebilir cihaz sevkiyatları 2023'ün üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 artışla 34,7 milyon adede ulaştı. Çin pazarındaki akıllı saat sevkiyatları yüzde 5,5 artışla 11,4 milyon adede yükselirken, bileklik sevkiyatları ise yüzde 2,2 artışla 3,98 milyon adede ulaştı.

Çin\'in Giyilebilir Cihaz Sevkiyatları Arttı
24.12.2023 - 15:06,  Güncelleme: 15:08
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BEİJİNG, 24 Aralık (Xinhua) -- Çin'in giyilebilir cihaz sevkiyatları 2023'ün üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 artışla 34,7 milyon adede ulaştı.

Küresel pazar araştırma şirketi International Data Corporation (IDC) tarafından yayımlanan bir sektör raporuna göre, Çin Temmuz- Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 artışla 19,24 milyon adet kulağa takılan cihaz sevk etti.

Çin pazarındaki akıllı saat sevkiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 artışla 11,4 milyon adede yükselirken, bileklik sevkiyatları ise yüzde 2,2 artışla 3,98 milyon adede ulaştı.

IDC, Çin'deki genel giyilebilir cihaz pazarının istikrarlı bir şekilde toparlanma kaydettiğini bildirdi.

Kaynak: Xinhua
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Çin Halk Cumhuriyeti, Aralık, Eylül, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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