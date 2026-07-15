Çin'in GSYİH'sı İlk Yarıda Yüzde 4,7 Arttı - Son Dakika
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Çin'in GSYİH'sı İlk Yarıda Yüzde 4,7 Arttı

Çin\'in GSYİH\'sı İlk Yarıda Yüzde 4,7 Arttı
15.07.2026 09:30
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Çin, 2023'ün ilk yarısında GSYİH'sını geçen yıla göre yüzde 4,7 artırarak güçlü bir büyüme sergiledi.

BEİJİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYİH), yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 arttı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun çarşamba günü açıkladığı verilere göre, dünyanın ikinci en büyük ekonomisi olan Çin, yaklaşık 69,57 trilyon yuan (yaklaşık 10,25 trilyon ABD doları) değerinde üretim gerçekleştirdi.

Ülke ekonomisi, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 büyüdü.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Güncel, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in GSYİH'sı İlk Yarıda Yüzde 4,7 Arttı - Son Dakika

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