Çin\'in Ham Kömür Üretimi Aralık Ayında Arttı

BEİJİNG, 20 Ocak (Xinhua) -- Çin'in ham kömür üretimi Aralık'ta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,9 artarak 410 milyon tona ulaştı.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun resmi verilerine göre büyüme oranı, Kasım'a göre 2,7 yüzde puan düştü.

Verilere göre Çin, 2023'te ham kömür üretiminde bir önceki yıla göre yüzde 2,9 artışla 4,66 milyar tona ulaştı.

Öte yandan sadece Aralık ayında ülkenin kömür ithalatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 53 artışla 47,3 milyon tona yükseldi.

2023'teki kömür ithalatı ise, yıllık bazda yüzde 61,8 artışla 470 milyon ton oldu.