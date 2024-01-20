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Çin'in Ham Kömür Üretimi Aralık Ayında Arttı - Son Dakika
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Çin'in Ham Kömür Üretimi Aralık Ayında Arttı

Çin'in ham kömür üretimi Aralık ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,9 artarak 410 milyon tona ulaştı. Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre, 2023'te ham kömür üretimi bir önceki yıla göre yüzde 2,9 artışla 4,66 milyar tona ulaştı. Aynı zamanda Aralık ayında kömür ithalatı da yüzde 53 artarak 47,3 milyon tona yükseldi ve 2023'teki kömür ithalatı yıllık bazda yüzde 61,8 artışla 470 milyon ton oldu.

Çin\'in Ham Kömür Üretimi Aralık Ayında Arttı
20.01.2024 - 09:27,
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BEİJİNG, 20 Ocak (Xinhua) -- Çin'in ham kömür üretimi Aralık'ta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,9 artarak 410 milyon tona ulaştı.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun resmi verilerine göre büyüme oranı, Kasım'a göre 2,7 yüzde puan düştü.

Verilere göre Çin, 2023'te ham kömür üretiminde bir önceki yıla göre yüzde 2,9 artışla 4,66 milyar tona ulaştı.

Öte yandan sadece Aralık ayında ülkenin kömür ithalatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 53 artışla 47,3 milyon tona yükseldi.

2023'teki kömür ithalatı ise, yıllık bazda yüzde 61,8 artışla 470 milyon ton oldu.

Kaynak: Xinhua
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Çin Halk Cumhuriyeti, Aralık, Çevre, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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