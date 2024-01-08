Çin\'in Harbin şehrinde buz toplama alanı eğlence noktasına dönüştü

HARBİN, 8 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde, Songhuajiang Nehri'nin Harbin kolundaki kullanım dışı bir buz toplama alanı eğlence noktasına dönüştü. Çin'in "buz şehri" olarak bilinen Harbin'deki bu alan, etrafa dağılmış buz yığınları arasında keyifli vakit geçirmek isteyen çok sayıda ziyaretçiyi kendine çekiyor.