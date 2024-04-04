Çin\'in Heilongjiang eyaletinde tarım faaliyetleri için zemin hazırlığı yapılıyor

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HARBİN, 4 Nisan (Xinhua) -- Çin'in önde gelen tahıl üreticilerinden biri olan ve ülkenin "tahıl ambarı" olarak bilinen Heilongjiang eyaletinde, bahar dönemindeki tarım faaliyetleri için güçlü bir zemin hazırlamak üzere çok çeşitli faaliyetler yürütülüyor.