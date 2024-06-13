Çin'in HH-100 Ticari İnsansız Havadan Ulaşım Sistemi Test Aracı İlk Uçuşunu Gerçekleştirdi

Xİ'AN, 13 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Xi'an kentinde bulunan bir havalimanında Çin'in HH-100 ticari insansız havadan ulaşım sistemi test aracı görülüyor, 12 Haziran 2024.
Çin Havacılık Endüstrisi Kurumu (AVIC), Çin'in HH-100 ticari insansız havadan ulaşım sistemi test aracının Çarşamba günü ilk uçuşunu başarıyla tamamladığını açıkladı. (Fotoğraf: AVIC/Xinhua aracılığıyla)
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