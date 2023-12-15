 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çin'in hizmet üretim endeksi Kasım ayında yüzde 9,3 arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'in hizmet üretim endeksi Kasım ayında yüzde 9,3 arttı

Çin'in hizmet üretim endeksi, Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,3 artış gösterdi. Konaklama, ulaştırma ve bilgi iletimi sektörleri büyüme kaydetti.

Çin\'in hizmet üretim endeksi Kasım ayında yüzde 9,3 arttı
15.12.2023 - 10:09,  Güncelleme: 10:11
Abone Ol

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Nanjing kentinde bulunan Fuzi (Konfüçyüs) Tapınağı manzara alanını ziyaret eden turistler, 18 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Li Bo/Xinhua)

BEİJİNG, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin'in hizmet üretim endeksi Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,3 arttı.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Cuma günü açıkladığı verilere göre, büyüme oranı Ekim ayındaki seviyeden 1,6 yüzde puan daha hızlı gerçekleşti.

Konaklama sektörü alt endeksi Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30,6 oranında arttı. NBS'ye göre ulaştırma, depolama ve posta hizmetlerinin performansını takip eden alt endeks yüzde 15,1 artarken, bilgi iletimi, yazılım ve bilişim teknolojisi hizmetleri alt endeksi yüzde 13,3 oranında büyüdü.

İlk 11 ayda hizmet üretim endeksi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8 artarak, Ocak-Ekim döneminde kaydedilen artıştan 0,1 yüzde puan daha hızlı gerçekleşti.

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Nanjing, Aralık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in hizmet üretim endeksi Kasım ayında yüzde 9,3 arttı - Son Dakika


10:03
Estetiğin dozu kaçtı! Ebru Gündeş'in son halini gören tanıyamıyor Estetiğin dozu kaçtı! Ebru Gündeş'in son halini gören tanıyamıyor
09:59
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65,39'a, dolar tahmini ise 29,62'ye düştü. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65,39'a, dolar tahmini ise 29,62'ye düştü.
09:30
Tıp dünyasını heyecanlandıran meyve! Kanserli hücreleri 4 saat içinde yok etti Tıp dünyasını heyecanlandıran meyve! Kanserli hücreleri 4 saat içinde yok etti
09:25
Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, yeni doğan oğluyla ilk kez poz verdi Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, yeni doğan oğluyla ilk kez poz verdi
09:05
Yahya Sinwar ve Rafa'a Salameh'in izini bulamayan İsrail son çare olarak başlarına para ödülü koydu Yahya Sinwar ve Rafa'a Salameh'in izini bulamayan İsrail son çare olarak başlarına para ödülü koydu
09:04
Muğla'da okey oynarken kavga eden dedeler barıştı Muğla'da okey oynarken kavga eden dedeler barıştı
08:33
MasterChef All Star'da Sergen ve Esra Arasında Tartışma Çıktı MasterChef All Star'da Sergen ve Esra Arasında Tartışma Çıktı
08:15
Belçika'da uyuşturucu dağıtımı organize eden örgüt elebaşı İstanbul'da tutuklandı Belçika'da uyuşturucu dağıtımı organize eden örgüt elebaşı İstanbul'da tutuklandı

Son Dakika
10:03 Estetiğin dozu kaçtı! Ebru Gündeş'in son halini gören tanıyamıyor
09:59 Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65,39'a, dolar tahmini ise 29,62'ye düştü.
09:30 Tıp dünyasını heyecanlandıran meyve! Kanserli hücreleri 4 saat içinde yok etti
09:25 Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, yeni doğan oğluyla ilk kez poz verdi
09:05 Yahya Sinwar ve Rafa'a Salameh'in izini bulamayan İsrail son çare olarak başlarına para ödülü koydu
09:04 Muğla'da okey oynarken kavga eden dedeler barıştı
08:33 MasterChef All Star'da Sergen ve Esra Arasında Tartışma Çıktı
08:15 Belçika'da uyuşturucu dağıtımı organize eden örgüt elebaşı İstanbul'da tutuklandı
08:06 Ender Saraç'tan istismar iddialarına cevap: Oğlumun iddiaları gerçek dışı
07:45 Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti ilk bebeklerini bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 10:20:39. #1.12#
SON DAKİKA: Çin'in hizmet üretim endeksi Kasım ayında yüzde 9,3 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement