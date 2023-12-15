Çin\'in hizmet üretim endeksi Kasım ayında yüzde 9,3 arttı

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Nanjing kentinde bulunan Fuzi (Konfüçyüs) Tapınağı manzara alanını ziyaret eden turistler, 18 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Li Bo/Xinhua)

BEİJİNG, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin'in hizmet üretim endeksi Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,3 arttı.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Cuma günü açıkladığı verilere göre, büyüme oranı Ekim ayındaki seviyeden 1,6 yüzde puan daha hızlı gerçekleşti.

Konaklama sektörü alt endeksi Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30,6 oranında arttı. NBS'ye göre ulaştırma, depolama ve posta hizmetlerinin performansını takip eden alt endeks yüzde 15,1 artarken, bilgi iletimi, yazılım ve bilişim teknolojisi hizmetleri alt endeksi yüzde 13,3 oranında büyüdü.

İlk 11 ayda hizmet üretim endeksi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8 artarak, Ocak-Ekim döneminde kaydedilen artıştan 0,1 yüzde puan daha hızlı gerçekleşti.