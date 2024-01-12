 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çin'in Huangshan Dağı ve Şehri - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'in Huangshan Dağı ve Şehri

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Huangshan şehrinde yer alan ve Sarı Dağ olarak da bilinen Huangshan Dağı, kendine özgü şekilli kayaları, bulutlarla örtülü zirveleri, çam ağaçları ve kaplıcalarıyla ünlüdür. Aynı bölgede bulunan Huangshan şehri ise Hui tarzındaki köyleri, tarihi binaları, özgün halk kültürü ve opera gösterileriyle dikkat çekmektedir.

Çin\'in Huangshan Dağı ve Şehri
12.01.2024 - 15:28,
Abone Ol

1. Huangshan Dağı manzarasından çeşitli görüntüleri

2. Huangshan şehrinden çeşitli görüntüler

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Huangshan şehrinde yer alan ve Sarı Dağ olarak da bilinen Huangshan Dağı, 1.200 kilometrekare genişliğinde bir alana sahip. Kendine özgü şekilli kayaları, bulutlarla örtülü zirveleri, çam ağaçları ve kaplıcalarıyla ünlü olan bu bölge aynı zamanda UNESCO dünya mirası alanı listesinde bulunuyor. Öte yandan, Huangshan Dağı yakınlarındaki Huangshan şehrinde Hui tarzındaki birçok köy bulabilirsiniz. Bu köylerde, tarihi binalar, özgün halk kültürü ve eşsiz opera gösterileri sizleri bekliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Huangshan'dan bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Toros Dağları, Anhui, Çin, Kültür, Doğa, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Huangshan Dağı ve Şehri - Son Dakika


16:11
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız
16:07
Rize'de camide başıboş köpeklerin kavgası paniğe neden oldu Rize'de camide başıboş köpeklerin kavgası paniğe neden oldu
15:51
Şarkıcı Altay'dan çocuk itirafı: Eşimin kızına söz verdiğim için bebek sahibi olmadım Şarkıcı Altay'dan çocuk itirafı: Eşimin kızına söz verdiğim için bebek sahibi olmadım
15:22
MİT, Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan terörist Serhat Bal'ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi MİT, Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan terörist Serhat Bal'ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi
14:37
İsrail'den soykırım davasında skandal savunma! Gazze'de her şeyi kanun çerçevesinde yapmışlar İsrail'den soykırım davasında skandal savunma! Gazze'de her şeyi kanun çerçevesinde yapmışlar
14:10
Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler
14:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız
14:06
Seçil Erzan'ın savunmasındaki dizi repliği mahkemeye damga vurdu: Herkes yer içer, hesabı Seçil öder Seçil Erzan'ın savunmasındaki dizi repliği mahkemeye damga vurdu: Herkes yer içer, hesabı Seçil öder

Son Dakika
16:11 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız
16:07 Rize'de camide başıboş köpeklerin kavgası paniğe neden oldu
15:51 Şarkıcı Altay'dan çocuk itirafı: Eşimin kızına söz verdiğim için bebek sahibi olmadım
15:22 MİT, Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan terörist Serhat Bal'ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi
14:37 İsrail'den soykırım davasında skandal savunma! Gazze'de her şeyi kanun çerçevesinde yapmışlar
14:10 Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler
14:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız
14:06 Seçil Erzan'ın savunmasındaki dizi repliği mahkemeye damga vurdu: Herkes yer içer, hesabı Seçil öder
13:50 Erdal Beşikçioğlu: Mansur başkanımla asla sıkıntım olamaz, ikili olarak Ankara'da daha çok iş yapacağız
13:25 Aralarında Ankara ve Konya da var! DEM Parti, yerel seçimlerde 7 ilde aday gösterecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 16:33:56. #1.11#
SON DAKİKA: Çin'in Huangshan Dağı ve Şehri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement