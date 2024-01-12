Çin\'in Huangshan Dağı ve Şehri

1. Huangshan Dağı manzarasından çeşitli görüntüleri

2. Huangshan şehrinden çeşitli görüntüler

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Huangshan şehrinde yer alan ve Sarı Dağ olarak da bilinen Huangshan Dağı, 1.200 kilometrekare genişliğinde bir alana sahip. Kendine özgü şekilli kayaları, bulutlarla örtülü zirveleri, çam ağaçları ve kaplıcalarıyla ünlü olan bu bölge aynı zamanda UNESCO dünya mirası alanı listesinde bulunuyor. Öte yandan, Huangshan Dağı yakınlarındaki Huangshan şehrinde Hui tarzındaki birçok köy bulabilirsiniz. Bu köylerde, tarihi binalar, özgün halk kültürü ve eşsiz opera gösterileri sizleri bekliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Huangshan'dan bildiriyor.(XHTV)