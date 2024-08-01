Çin'in Hunan eyaletinde şiddetli yağışlar: 1,2 milyondan fazla kişi etkilendi

Güncel

CHANGSHA, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletini vuran şiddetli yağışlardan olumsuz etkilenenlerin sayısı Perşembe günü sabah saat 07.00 itibarıyla 1,2 milyondan fazla kişiye ulaşırken, kurtarma ve yardım çalışmaları için çeşitli kaynaklar seferber edildi.

Hunan Sel Kontrol ve Kuraklık Yardım Merkezi, Perşembe günü yaptığı açıklamada Gaemi Tayfunu nedeniyle zarar gören ekin alanının 127.000 hektara ulaştığını ve 96.500 kişinin güvenli bir şekilde başka yerlere nakledildiğini bildirdi.

Eyalet havacılık acil kurtarma merkezi, Çarşamba günü itibarıyla yağışlardan ciddi şekilde etkilenen bölgelerden biri olan Zixing şehrindeki kurtarma operasyonları için 4 helikopter görevlendirdi. Bu helikopterler ile toplamda 258 uçuş gerçekleştirilerek yaklaşık 73 ton malzeme taşındı ve 92 yaralı ile hamile kadın tahliye edildi.

Eyalet şu anda sel felaketi için 2. seviye, jeolojik afetler için ise 3. seviye acil durum müdahalesini sürdürüyor. Kurtarma ekipleri, Gaemi Tayfunu'nun devam eden etkilerini gidermek için aralıksız çalışıyor.

Çin'in dört kademeli sel kontrolü acil durum müdahale sisteminde, 1. seviye en şiddetli durumları gösteriyor.