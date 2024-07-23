Çin'in ikinci yerli üretim büyük yolcu gemisi 2027'de seferlere başlayacak - Son Dakika
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Çin'in ikinci yerli üretim büyük yolcu gemisi 2027'de seferlere başlayacak

Çin'in ikinci yerli üretim büyük yolcu gemisi, 2026 yılı sonunda teslim edilip, 2027 yılında Guangzhou'dan uluslararası seferlere başlayacak. Adora Cruises Limited Şirketi'nin açıklamasına göre, ikinci gemi Güney Çin pazarına hizmet verecek ve daha geniş ortak alana ve gelişmiş eğlence tesislerine sahip olacak. Yeni gemi, ülkenin güney kesimlerindeki artan gemi seyahati talebini karşılayacak.

23.07.2024 18:27
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GUANGZHOU, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in ikinci yerli üretim büyük yolcu gemisi 2026 yılı sonunda teslim edilip, 2027 yılında Guangzhou'dan uluslararası seferlere başlayacak.

Geminin bağlı bulunduğu Adora Cruises Limited Şirketi'nin Salı günkü açıklamasına göre, ikinci gemi inşa edileceği Guangzhou'daki limandan hareket edecek ve Güney Çin pazarına hizmet verecek.

Şirketin yerli olarak üretilen ve 3.000'den fazla yolcu kapasiteli ilk büyük yolcu gemisi Adora Magic City, Ocak ayında yedi gün altı gece süren seyahatle 1.119 deniz mili yol kat ederek ilk ticari seferini tamamlamıştı.

2.144 kamaralı olacak ikinci gemi ise daha geniş ortak alana ve gelişmiş eğlence tesislerine sahip olacak.

Adora Cruises Limited Yönetim Kurulu Başkanı Yang Guobing, yeni geminin ülkenin güney kesimlerinde kaliteli gemi seyahatlerine yönelik artan talebi karşılayacağını belirtti.

Kaynak: Xinhua

Guangzhou, Denizcilik, Ulaşım, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in ikinci yerli üretim büyük yolcu gemisi 2027'de seferlere başlayacak - Son Dakika

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