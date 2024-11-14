Çin'in İlk 100 Milyon Ton Kapasiteli Gemi İnşaatı

Güncel

SHANGHAİ, 14 Kasım (Xinhua) -- Çin'de Shanghai Waigaoqiao Gemi İnşa Limited Şirketi, perşembe günü Hollandalı bir şirket için ürettiği tanker gemisini teslim ederek teslim ettiği ürünler bakımından taşıma kapasitesi 100 milyon tonun üzerine çıkan ülkedeki ilk gemi inşa şirketi oldu.

Şirket, yeni teslim edilen geminin, şirketin kuruluşundan bu yana geçen 25 yılda teslim edilen 579. gemi veya açık deniz platformu olduğunu belirtti. Şirket, denizcilik sektöründe kullanılan neredeyse tüm ana akım gemi türleri ile açık deniz ürünlerini de inşa ettiğini ve dünya genelindeki işbirliği ortakları ağını geliştirdiğini bildirdi.

Taşıma kapasitesi, yalnızca bir geminin taşıma kapasitesini ölçmek için değil, aynı zamanda gemi inşa işletmelerinin inşaat kapasitesini değerlendirmek için de önemli bir parametre.

Waigaoqiao tarafından inşa edilen Çin'in ilk yerli yapım büyük yolcu gemisi Adora Magic City, ilk ticari seferini 2024 yılında yaptı. Geminin inşasına 2019 yılında başlanmıştı.