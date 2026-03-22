Çin'in İlk 550 MW Doğalgaz Türbini Elektrik Üretimine Başladı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin'in İlk 550 MW Doğalgaz Türbini Elektrik Üretimine Başladı

22.03.2026 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, 550 MW'lık doğalgaz türbini ile yılda 2,1 milyar kWh elektrik üretimi ve yüksek verimlilik sağladı.

BEİJİNG, 22 Mart (Xinhua) -- Çin'in ilk 550 megavatlık F sınıfı doğalgaz türbini ünitesi, 168 saatlik tam yük testini başarıyla tamamlayarak resmi olarak elektrik üretimine başladı. Bu, büyük kapasiteli ve yüksek verimliliğe sahip temiz enerji ekipmanlarının kullanımında yeni bir dönüm noktası anlamına geliyor.

Çin Huadian Limited Şirketi'nden cumartesi günü yapılan açıklamada, ünitenin ülkenin güneybatısındaki Chongqing'de yer alan Huadian Chongqing Tongnan Doğalgaz Enerji Projesi kapsamında devreye alındığı belirtildi. Toplam kurulu kapasitesi yaklaşık 1,1 milyon kilovat olan ünite, an itibarıyla Çin'deki en büyük ve en verimli tekil F sınıfı ağır hizmet doğalgaz türbini ünitesi olarak öne çıkıyor.

Projenin tam kapasiteyle faaliyete geçmesiyle birlikte yılda yaklaşık 2,1 milyar kilovat-saat elektrik üretilmesi bekleniyor. Bu miktarın yaklaşık 1,75 milyon evin yıllık enerji ihtiyacını karşılayacağı öngörülüyor. Aynı zamanda her yıl yaklaşık 200.000 ton standart kömür tasarrufu sağlanacağı, karbondioksit emisyonlarının yaklaşık 860.000 ton azaltılacağı ve kükürt dioksit ve partikül kirletici emisyonlarının sıfıra yakın bir seviyeye indirileceği kaydedildi.

Doğalgaz enerjisinin, modern bir enerji sistemi inşasında büyük öneme sahip, destekleyici ve esnek bir kaynak sunduğuna dikkat çeken şirket, doğalgazla çalışan ünitelerin yalnızca kömür santrallerinin yerini almakla kalmayıp, aynı zamanda yüksek kapasiteli, verimli ve temiz yedek enerji arzı sağlamada da hayati bir rol oynadığını vurguladı.

Doğalgaz türbinleri, kömürle çalışan santrallere kıyasla önemli ölçüde daha düşük emisyon, daha yüksek esneklik ve daha üstün verimlilik sunuyor. Yaklaşık bir saat içinde tam kapasiteye ulaşabilen bu türbinlerin, bu bağlamda geleneksel kömür santrallerine göre yaklaşık beş kat daha hızlı olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Güncel, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
Cadde ortasında feci şekilde darbettiler Herkesin dikkatini tek bir şey çekti Cadde ortasında feci şekilde darbettiler! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti
Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu
Lüleburgaz’da demirci dükkanında patlama: 1 ölü, 2 yaralı Lüleburgaz'da demirci dükkanında patlama: 1 ölü, 2 yaralı
Bodrum’da milyonluk tekneler alev alev yanıyor Bodrum'da milyonluk tekneler alev alev yanıyor
“Hürmüz Boğazı’nı kapatmadık“ diyen İran’dan Japonya’ya geçiş izni "Hürmüz Boğazı'nı kapatmadık" diyen İran'dan Japonya'ya geçiş izni

14:30
Putin’in komutanları neler yapmış neler Rus ordusunda skandal görüntüler
Putin'in komutanları neler yapmış neler! Rus ordusunda skandal görüntüler
14:12
Netanyahu: Artık diğer ülkelerin de savaşa katılma zamanı geldi
Netanyahu: Artık diğer ülkelerin de savaşa katılma zamanı geldi
13:05
Sınıfta çekilen görüntüye tepki yağıyor
Sınıfta çekilen görüntüye tepki yağıyor
12:58
Katar’da helikopter düştü 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu
Katar'da helikopter düştü! 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu
12:25
İstanbul Fatih’te iki bina çöktü Enkaz altında kalanlar var
İstanbul Fatih'te iki bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
12:11
Maliye, vergi beyanında bulunmayan 16 bin 300 yüksek gelirli mükellefin kapısını çalacak
Maliye, vergi beyanında bulunmayan 16 bin 300 yüksek gelirli mükellefin kapısını çalacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 15:30:52. #7.13#
SON DAKİKA: Çin'in İlk 550 MW Doğalgaz Türbini Elektrik Üretimine Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.