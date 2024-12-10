Çin'in İlk Büyük FLNG Tesisi Kuruluyor

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NANJİNG, 10 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde Yangtze Nehri'nin Taicang bölümünde çekilen yüzer sıvılaştırılmış doğalgaz (FLNG) tesisi "NGUYA FLNG", 9 Aralık 2024.

Çin'de üretilen ilk büyük ölçekli FLNG tesisi olan "NGUYA FLNG", Jiangsu'nun Nantong kentinden Çin'in doğusunda yer alan Zhejiang'ın Zhoushan kentine nakledildi. Burada, yüzer tesisin montaj, entegrasyon ve modülasyon işlemleri daha ileri aşamalarda gerçekleştirilecek.

FLNG tesisi, açık denizdeki bir sahadan toplanan doğalgazı doğrudan sıvılaştırma ve depolama işlemlerini gerçekleştirebiliyor. (Fotoğraf: Ji Haixin/Xinhua)