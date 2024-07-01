Çin'in İlk Ticari Uzay Aracı Fırlatma Sahası Tamamlandı - Son Dakika
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Çin'in İlk Ticari Uzay Aracı Fırlatma Sahası Tamamlandı

Çin\'in İlk Ticari Uzay Aracı Fırlatma Sahası Tamamlandı

Çin'in Hainan ada eyaletinde bulunan ülkenin ilk ticari uzay aracı fırlatma sahası artık roket fırlatma işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Hainan Ticari Uzay Aracı Fırlatma Sahası'nın inşaatı Temmuz 2022'de başlamış olup, şu anda tamamlanmış durumda iki fırlatma rampası bulunmaktadır. Ticari roket şirketlerinin bu sahadan yararlanması için davet yapılmış ve tesiste bir roket fırlatma simülasyon tatbikatı gerçekleştirilmiştir. Tesisin ilk roket fırlatma işlemi ise yılın ikinci yarısında planlanmaktadır.

01.07.2024 16:20
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Dosya Boyutu: 46.10MB

ÇEKİM TARİHİ: Önceki görüntüler/30 Haziran 2024

1. Çin'in ilk ticari uzay aracı fırlatma sahasından çeşitli görüntüler

3. Roket fırlatma simülasyon tatbikatından çeşitli görüntüler

Çin'in Hainan ada eyaletinde bulunan ülkenin ilk ticari uzay aracı fırlatma sahası artık roket fırlatma işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Hainan Ticari Uzay Aracı Fırlatma Sahası'nın inşaatı Temmuz 2022'de başlamıştı.

Sahada şu anda tamamlanmış durumda iki fırlatma rampası bulunuyor. Rampalardan ikincisi 10'dan fazla türde rokete uyum sağlama kapasitesine sahip.

"Ticari roket şirketlerini, hem yerel hem de uluslararası roket ve uydu fırlatma hizmetlerimizden yararlanmaya davet ediyoruz. Hainan Uluslararası Ticari Uzay Aracı Fırlatma Şirketi daha sonraki aşamada ikinci rampa için evrensel bir arabirim dosyası da yayımlayarak, ticari roketlerin tasarımını ve işleyişini kolaylaştıracak."

Tesiste Pazar günü bir roket fırlatma simülasyon tatbikatı yapıldı.

"Tatbikatın temel amacı komut verenler arasında örgütsel koordinasyonu geliştirmek ve komutların doğruluğundan emin olmak. Bu, personelimizin fırlatma testi atmosferi ve görevlerine erkenden alışmasına yardımcı olarak, fırlatma sırasında görevlerimizi etkin şekilde yerine getirmemizi ve nihayetinde başarıya ulaşmamızı sağlayacak."

Tesisin ilk roket fırlatma işlemini yılın ikinci yarısında gerçekleştirmesi planlanıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Haikou'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'in İlk Ticari Uzay Aracı Fırlatma Sahası Tamamlandı - Son Dakika

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