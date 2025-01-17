Çin'in İlk Tip 076 Amfibi Gemisi Denize İndi - Son Dakika
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Çin'in İlk Tip 076 Amfibi Gemisi Denize İndi

Çin, Tip 076 amfibi hücum gemisini denize indirerek ulusal savunma ve barışa odaklandığını belirtti.

17.01.2025 15:47
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BEİJİNG, 17 Ocak (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Sichuan adlı ilk Tip 076 amfibi hücum gemisinin denize indirilmesinin, belli bir oluşum, bölge veya ülkeyi hedef almadığını, Çin donanmasının gelişimi çerçevesindeki normal bir prosedür olduğunu söyledi.

Wu cuma günkü basın toplantısında, "Tüm dünyada ülkelerin kendi ulusal savunma ihtiyaçları doğrultusunda silah ve teçhizat geliştirmesi yaygın bir uygulamadır" dedi.

Sözcü, Çin'in Tip 076'yı bağımsız olarak geliştirmesinin amacının ulusal egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını korumanın yanı sıra bölgede ve ötesinde barış ve istikrarı daha iyi şekilde sağlamak olduğunu açıkladı.

Çin'in yeni nesil amfibi hücum gemisi olan Tip 076, gelişmiş elektromanyetik fırlatma düzeneği ve dikkat çekici teknoloji ile donatıldı. Sabit kanatlı uçaklar, helikopterler ve amfibi teçhizat taşıyabilmesi gemiyi, amfibi ve uzak deniz operasyonları konusunda oldukça yetenekli kılıyor.

Çin'in barışçıl kalkınma yolu ve doğası gereği savunma odaklı savunma politikasına bağlı kaldığını vurgulayan Wu, Çin'in bu konudaki tutumunu yineledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'in İlk Tip 076 Amfibi Gemisi Denize İndi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in İlk Tip 076 Amfibi Gemisi Denize İndi - Son Dakika
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