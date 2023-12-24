 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çin'in ilk yerli yapım büyük kruvaziyer gemisi deneme seferlerine başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'in ilk yerli yapım büyük kruvaziyer gemisi deneme seferlerine başladı

Çin'in ilk yerli yapım büyük kruvaziyer gemisi Adora Magic City, Shanghai'daki bir limandan ayrılarak deneme seferlerine başladı. Gemi, yaklaşık 1.300 mürettebatı ve davetli misafirleriyle birlikte yolculuk yapacak ve Pazartesi günü terminale geri dönmesi planlanıyor. Geminin 2024 yılında Kuzeydoğu Asya'ya yapılacak ilk ticari sefere hazırlık amacıyla bir deneme seferi daha yapılması planlanıyor.

Çin\'in ilk yerli yapım büyük kruvaziyer gemisi deneme seferlerine başladı
24.12.2023 - 10:46,
Abone Ol

SHANGHAİ, 24 Aralık (Xinhua) -- Çin'in ilk yerli yapım büyük kruvaziyer gemisi Adora Magic City, Pazar günü Shanghai'daki bir limandan ayrılarak deneme seferlerine başladı.

Dünyanın dört bir yanından davetli misafirler ile yaklaşık 1.300 mürettebatı taşıyan gemi, Pazar günü öğleden sonra Shanghai Wusongkou Uluslararası Kruvaziyer Terminalinden yola çıktı. Geminin Pazartesi günü terminale geri dönmesi bekleniyor.

1 Ocak 2024'te Kuzeydoğu Asya'ya yapılacak ilk ticari sefere hazırlık amacıyla daha sonra bir deneme seferi daha planlanıyor.

Gemi üreticisi CSSC Shanghai Waigaoqiao Gemi İnşa Limited Şirketine göre, 323,6 metre uzunluğunda ve 135.500 ton brüt ağırlığa sahip olan Adora Magic City'nin toplam 2.125 kamarası ile 5.246 yolcuyu ağırlama kapasitesi bulunuyor.

16 katlı gemide, toplam 40.000 metrekare ortak yaşam ve rekreasyon alanı yer alıyor.

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Shanghai, Denizcilik, Ulaşım, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in ilk yerli yapım büyük kruvaziyer gemisi deneme seferlerine başladı - Son Dakika


10:57
Operasyon hazırlığındaki İsrail'den Mısır'a uyarı: Refah sınır bölgesini boşaltın Operasyon hazırlığındaki İsrail'den Mısır'a uyarı: Refah sınır bölgesini boşaltın
10:55
12 şehidimizin acı haberini sahnede alan Ajda Pekkan konserini yavaşlattı 12 şehidimizin acı haberini sahnede alan Ajda Pekkan konserini yavaşlattı
10:24
Milli Savunma Bakanı, Irak sınırında! Yaşar Güler'e TSK Komuta Kademesi de eşlik ediyor Milli Savunma Bakanı, Irak sınırında! Yaşar Güler'e TSK Komuta Kademesi de eşlik ediyor
10:13
Hasta yakını, acilde kız kardeşinin saçına dokunan doktoru darbetti Hasta yakını, acilde kız kardeşinin saçına dokunan doktoru darbetti
10:08
Endonezya'da sanayi bölgesinde patlama! En az 12 kişi öldü, 39 kişi yaralandı Endonezya'da sanayi bölgesinde patlama! En az 12 kişi öldü, 39 kişi yaralandı
09:39
Özgür Özel, şehit Enes Budak ile fotoğrafını paylaştı: 2020'de yan yana geldiğimizi görünce bir kez daha kahroldum Özgür Özel, şehit Enes Budak ile fotoğrafını paylaştı: 2020'de yan yana geldiğimizi görünce bir kez daha kahroldum
09:33
JN.1 kabusu büyüyor! 41 ülkede tespit edilen varyant için uyarılar art arda geldi JN.1 kabusu büyüyor! 41 ülkede tespit edilen varyant için uyarılar art arda geldi
08:59
İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Otomobil, servisle kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Otomobil, servisle kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı

Son Dakika
10:55 12 şehidimizin acı haberini sahnede alan Ajda Pekkan konserini yavaşlattı
10:24 Milli Savunma Bakanı, Irak sınırında! Yaşar Güler'e TSK Komuta Kademesi de eşlik ediyor
10:13 Hasta yakını, acilde kız kardeşinin saçına dokunan doktoru darbetti
10:08 Endonezya'da sanayi bölgesinde patlama! En az 12 kişi öldü, 39 kişi yaralandı
09:39 Özgür Özel, şehit Enes Budak ile fotoğrafını paylaştı: 2020'de yan yana geldiğimizi görünce bir kez daha kahroldum
09:33 JN.1 kabusu büyüyor! 41 ülkede tespit edilen varyant için uyarılar art arda geldi
08:59 İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Otomobil, servisle kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı
08:48 RTÜK incelemesi sonrası Kızıl Goncalar dizisine bir darbe daha! 2 mekanda çekim izinleri iptal edildi
08:21 Terör örgütüne büyük darbe! 10 ilde 58 mağara, sığınak ve depo yok edildi
07:43 4 partinin ortak metnine imza atmayan CHP'den ayrı bildiri: Terörü kınamıyor lanetliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2023 11:24:12. #1.12#
SON DAKİKA: Çin'in ilk yerli yapım büyük kruvaziyer gemisi deneme seferlerine başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement