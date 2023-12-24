Çin\'in ilk yerli yapım büyük kruvaziyer gemisi deneme seferlerine başladı

SHANGHAİ, 24 Aralık (Xinhua) -- Çin'in ilk yerli yapım büyük kruvaziyer gemisi Adora Magic City, Pazar günü Shanghai'daki bir limandan ayrılarak deneme seferlerine başladı.

Dünyanın dört bir yanından davetli misafirler ile yaklaşık 1.300 mürettebatı taşıyan gemi, Pazar günü öğleden sonra Shanghai Wusongkou Uluslararası Kruvaziyer Terminalinden yola çıktı. Geminin Pazartesi günü terminale geri dönmesi bekleniyor.

1 Ocak 2024'te Kuzeydoğu Asya'ya yapılacak ilk ticari sefere hazırlık amacıyla daha sonra bir deneme seferi daha planlanıyor.

Gemi üreticisi CSSC Shanghai Waigaoqiao Gemi İnşa Limited Şirketine göre, 323,6 metre uzunluğunda ve 135.500 ton brüt ağırlığa sahip olan Adora Magic City'nin toplam 2.125 kamarası ile 5.246 yolcuyu ağırlama kapasitesi bulunuyor.

16 katlı gemide, toplam 40.000 metrekare ortak yaşam ve rekreasyon alanı yer alıyor.