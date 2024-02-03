Çin\'in internet sektöründe ticari gelir ve karlarda istikrarlı büyüme

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BEİJİNG, 3 Şubat (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın verilerine göre, Çin'in internet sektöründe geçen yıl ticari gelir ve karlarda istikrarlı bir büyüme kaydedildi.

Verilere göre, büyük internet şirketleri ve ilgili hizmet şirketlerinin toplam ticari gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 6,8 artarak 2023 yılında 1,75 trilyon yuan (yaklaşık 246,46 milyar ABD doları) olarak gerçekleşti.

Şirketlerin kümülatif karları ise yıllık yüzde 0,5 artışla 129,5 milyar yuana ulaştı.

Büyük internet şirketleri ve ilgili hizmet şirketleri, yıllık ticari gelirleri en az 20 milyon yuan olan şirketlerden oluşuyor.