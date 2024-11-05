Çin'in J-35A Uçağı Havacılık Fuarında Tanıtılacak - Son Dakika
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Çin'in J-35A Uçağı Havacılık Fuarında Tanıtılacak

Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda J-35A savaş uçağı ve yeni askeri ekipmanlar sergilenecek.

05.11.2024 11:01
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BEİJİNG, 5 Kasım (Xinhua) -- Çin'in J-35A savaş uçağının da aralarında bulunduğu yeni askeri ekipmanlar, Airshow China olarak da bilinen 15. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda sergilenecek.

Çin Hava Kuvvetleri Ekipman Dairesi'nden Niu Wenbo, Salı günü düzenlenen basın toplantısında J-35A orta ölçekli hayalet savaş uçağının yanı sıra HQ-19 karadan havaya füze silah sistemi ve yeni bir saldırı keşif insansız hava aracının da fuar sırasında ilk kez sergileneceğini söyledi.

Hava Kuvvetleri Sözcüsü Xie Peng, 12-17 Kasım tarihleri arasında Çin'in güneyindeki Zhuhai kentinde düzenlenecek havacılık fuarında hava akrobasisi gösterilerinin de aralarında bulunduğu çok çeşitli etkinliklerin yer alacağını belirtti.

Fuar sırasında uçuş yapacak uçaklar arasında J-20, J-16 ve yakıt ikmal uçağı YY-20A yer alıyor. Y-20 uçağının kargo ambarı da ziyarete açılacak.

Fuar, 11 Kasım'da kutlanacak Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun kuruluşunun 75. yıldönümüne denk geliyor.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Havacılık, Savunma, Güncel, Dünya, Uzay, Son Dakika

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