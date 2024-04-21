Çin\'in Jiangsu eyaleti dış ticaret hacmini artırdı

NANJİNG, 21 Nisan (Xinhua) -- Çin'in doğusunda bir üretim merkezi olan Jiangsu eyaleti, 2024 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 artışla 1,3 trilyon yuan (yaklaşık 179,5 milyar ABD doları) dış ticaret hacmi bildirdi.
İhracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 artışla 829,12 milyar yuana yükselirken, ithalat yüzde 12 artışla 467,99 milyar yuan oldu.
Özel işletmeler Jiangsu'nun dış ticaretine büyük katkıda bulunmaya devam ederek ilk üç ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,7 artışla 598,82 milyar yuan ithalat ve ihracat hacmi kaydetti ve eyaletin toplam dış ticaretinin yüzde 46,2'sini oluşturdu.
Jiangsu'nun ana ihracat kalemleri ise mekanik ve elektrikli ürünler oldu. İlk çeyrekte mekanik ve elektrikli ürünlerin ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,9 artışla 569,93 milyar yuan olarak kaydedildi.
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