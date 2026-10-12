Çin\'in Jiangsu eyaletindeki Lianyungang kentinde tuz tarlalarında tuz hasadı sürüyor

Çin'in Jiangsu eyaletindeki Lianyungang kentinde tuz tarlalarında tuz hasadı sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletine bağlı Lianyungang kentinin kıyılarında bulunan tuz tarlalarında tuz hasadı devam ediyor. Lianyungang kıyılarındaki tuz tarlalarında tuz hasadı sürüyor.
LİANYUNGANG, 12 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletine bağlı Lianyungang kentinin kıyılarında bulunan tuz tarlalarında tuz hasadı devam ediyor.
Kaynak: Xinhua
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