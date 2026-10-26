Çin'in Jiangsu eyaletindeki Xinghua kentinin turistik bölgesinde çiçekler açtı - Son Dakika
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Çin'in Jiangsu eyaletindeki Xinghua kentinin turistik bölgesinde çiçekler açtı

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Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletine bağlı Xinghua kentinin turistik bölgesinde çiçekler açtı. Bölgedeki çiçeklerin 24 Ekim 2026 tarihli görüntüsü Zhou Shegen/Xinhua tarafından fotoğraflandı.

BEİJİNG, 26 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletine bağlı Xinghua kentinin turistik bölgesinde açan çiçekler, 24 Ekim 2026. (Fotoğraf: Zhou Shegen/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
Çin Halk CumhuriyetiGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Jiangsu eyaletindeki Xinghua kentinin turistik bölgesinde çiçekler açtı - Son Dakika
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