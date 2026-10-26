Çin'in Jiangsu eyaletindeki Xinghua kentinin turistik bölgesinde çiçekler açtı

Çin'in Jiangsu eyaletindeki Xinghua kentinin turistik bölgesinde çiçekler açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletine bağlı Xinghua kentinin turistik bölgesinde çiçekler açtı. Bölgedeki çiçeklerin 24 Ekim 2026 tarihli görüntüsü Zhou Shegen/Xinhua tarafından fotoğraflandı.
BEİJİNG, 26 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletine bağlı Xinghua kentinin turistik bölgesinde açan çiçekler, 24 Ekim 2026. (Fotoğraf: Zhou Shegen/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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