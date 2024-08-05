Çin\'in Kangding kentinde sel ve toprak kayması: 8 ölü, 19 kayıp

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KANGDİNG, 5 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında bulunan Sichuan eyaletinin Kangding kentinde yaşanan ani sel ve toprak kaymasının ardından Pazar günü saat 14.30 itibarıyla 8 kişi hayatını kaybederken 19 kişiden ise haber alınamıyor.

Yerel yetkililerin verdiği bilgiye göre Garze Tibet Özerk İli'ndeki Kangding'de Cumartesi günü saat 03.30 sularında meydana gelen afet, bir tünel köprünün çökmesine ve Ridi köyündeki evlerin yıkılmasına yol açtı.