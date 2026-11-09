Çin'in kuzeyindeki Şanşi'de apartman yangınında can kaybı 14'e çıktı

Çin'in kuzeyindeki Şanşi eyaletinde dün bir apartmanda çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.

Xinhua'nın haberine göre, yerel yönetimden yapılan açıklamada, yanan binadan yaralı çıkarılan 9 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi. Böylece yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 14 oldu.

Eyaletin idari merkezi Tayyüen şehrinin Yingzı merkez ilçesindeki bir apartmanda dün akşam saatlerinde yangın çıkmıştı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 33 kişinin yaralandığı bildirilmişti.