Çin'in kuzeyindeki Şanşi'de apartman yangınında can kaybı 14'e çıktı

Çin'in kuzeyindeki Şanşi'de apartman yangınında can kaybı 14'e çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanşi eyaletinin merkezi Tayyüen'de bir apartmanda dün akşam çıkan yangında can kaybı 14'e ulaştı. Yetkililer, yaralı olarak çıkarılan 9 kişinin daha yaşamını yitirdiğini bildirdi; ilk tespitlere göre 5 kişi ölmüş, 33 kişi yaralanmıştı.
Çin'in kuzeyindeki Şanşi eyaletinde dün bir apartmanda çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.
Xinhua'nın haberine göre, yerel yönetimden yapılan açıklamada, yanan binadan yaralı çıkarılan 9 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi. Böylece yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 14 oldu.
Eyaletin idari merkezi Tayyüen şehrinin Yingzı merkez ilçesindeki bir apartmanda dün akşam saatlerinde yangın çıkmıştı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 33 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
Kaynak: AA
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