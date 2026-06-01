Çin'in Long March 12-B Roketi İlk Fırlatışını Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin'in Long March 12-B Roketi İlk Fırlatışını Gerçekleştirdi

01.06.2026 16:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, kısmen yeniden kullanılabilir Long March 12-B roketiyle ilk uydu fırlatışını yaptı.

Çin'in yeni geliştirdiği, kısmen yeniden kullanılabilir özellikteki Long March 12-B roketiyle ilk fırlatışı yaptığı bildirildi.

Xinhua ajansının haberine göre, roket, Çienfan takım uydu ağının parçasını oluşturacak yeni uydu grubu, Long March 12-B roketi, Gobi Çölü'ndeki Donfıng Ticari Uzay İnovasyon Pilot Bölgesi'ndeki platformdan fırlatıldı.

Fırlatış, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 647'nci, Long March 12-B roketiyle gerçekleştirilen ilk taşıma görevi oldu.

Kısmen yeniden kullanılabilir özellikte

Çin Havacılık Bilimi ve Teknolojisi Şirketine (CAST) bağlı Ticari Roket Şirketi (CACL) tarafından geliştirilen roket, Long March roket ailesinin orta ağırlıkta yük taşıyıcı Long March 12 modelinin geliştirilmiş ikinci versiyonu.

Daha önce geliştirilen Long March 12-A gibi Long March 12-B de ilk aşaması, fırlatıldıktan sonra kendi itki gücüyle yere inebilecek şekilde tasarlandı. Roket, bu aşama geri dönmeyecek şekilde de kullanılabildiğinden kısmen yeniden kullanılabilir özellikte.

Long March 12-A, yakıt olarak metan ve sıvı oksijen kullanırken Long March 12-B kerosen ve sıvı oksijen karışımıyla çalışıyor.

Orta ve ağır yükleri taşımak üzere geliştirilen Long March 12-B, Alçak Yer Yörüngesi'ne yeniden kullanılmak istendiğinde 12 ton, tek seferlik kullanıldığında ise 20 tona kadar yük taşıyabiliyor.

Çienfan takım uydu ağı

Şanghay Spacecom Uydu Teknolojisi Şirketi (SSST) tarafından geliştirilen Çienfan (Uzay Yelkeni) uyduları, Alçak Yer Yörüngesi'nde Amerikan SpaceX şirketinin Starlink ağına rakip bir takım uydu ağı oluşturmayı amaçlıyor.

"G60 Starlink" olarak da bilinen projenin ilk aşamasında 1296 uydunun yörüngeye konumlandırılması planlanıyor. Tüm aşamalar tamamlandığında 14 bin geniş bant internet uydusundan oluşan mega takım uydu ağı oluşturulması hedefleniyor.

Çienfan uydu ağının parçasını oluşturacak 18'er uydudan oluşan grupların ilki 6 Ağustos 2024'te, ikincisi 15 Ekim 2024'te, üçüncüsü 5 Aralık 2024'te, dördüncüsü 23 Ocak 2025'te, beşincisi 11 Mart 2025'te, altıncısı 18 Ekim 2025'te, yedincisi 7 Nisan'da, sekizincisi 12 Mayıs'ta ve dokuzuncusu 17 Mayıs'ta fırlatılmıştı.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Havacılık, Teknoloji, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Long March 12-B Roketi İlk Fırlatışını Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zorlu yollara aldırmadan dik yamaçlara tırmanıp çiriş otu topluyorlar Zorlu yollara aldırmadan dik yamaçlara tırmanıp çiriş otu topluyorlar
Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı, ne yapsa kurtulamadı Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı, ne yapsa kurtulamadı
Çorlu’da husumetlisini kurşun yağmuruna tutan genç adam hayatına son verdi Çorlu'da husumetlisini kurşun yağmuruna tutan genç adam hayatına son verdi
İstanbul’da tarihe geçen Estonyalı sporcu Jaan Roose bu kez Polonya semalarında ölümle dans etti İstanbul'da tarihe geçen Estonyalı sporcu Jaan Roose bu kez Polonya semalarında ölümle dans etti
Ankara’da boğazı kesilerek öldürülen Gülhan Şahin’in katil zanlısı öz yeğeni çıktı Ankara'da boğazı kesilerek öldürülen Gülhan Şahin'in katil zanlısı öz yeğeni çıktı
Gürsel Tekin, CHP’deki kurultay çağrılarına karşı çıktı: Ne kadar sağlıklı olabilir Gürsel Tekin, CHP'deki kurultay çağrılarına karşı çıktı: Ne kadar sağlıklı olabilir?

17:10
CHP Grup Toplantısı’nı Özgür Özel yapabilir mi Meclis Başkanı Kurtulmuş’tan açıklama
CHP Grup Toplantısı'nı Özgür Özel yapabilir mi? Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama
16:50
Tahran’ın kararı piyasaları vurdu Altın çakıldı, petrol fırladı
Tahran'ın kararı piyasaları vurdu! Altın çakıldı, petrol fırladı
16:41
Akçakoca Belediyesi AK Parti’ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı
Akçakoca Belediyesi AK Parti'ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı
16:38
7 aylık hamile hemşire Esra Uğur’un sır ölümü Genç kadının büyük bir derdi varmış
7 aylık hamile hemşire Esra Uğur'un sır ölümü! Genç kadının büyük bir derdi varmış
16:30
Özgür Özel, olağanüstü kurultay için yeterli imza sayısını topladı
Özgür Özel, olağanüstü kurultay için yeterli imza sayısını topladı
16:28
İran: ABD ile müzakereleri durdurduk
İran: ABD ile müzakereleri durdurduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 17:31:42. #7.12#
SON DAKİKA: Çin'in Long March 12-B Roketi İlk Fırlatışını Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.