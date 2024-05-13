Çin'in marka inşası çabaları raporlandı - Son Dakika
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Çin'in marka inşası çabaları raporlandı

Çin\'in marka inşası çabaları raporlandı

Çin'in marka inşasına yönelik çabalarını ele alan bir rapor yayımlandı. Raporda, Çin şirketlerinin başarı öyküleri ve tarım markalarının emsal teşkil eden öyküleri yer alıyor. Konferans katılımcıları, son on yılda marka inşasında önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti.

13.05.2024 16:29
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HANGZHOU, 13 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in marka inşasına yönelik çabalarında son on yıllık dönemdeki süreç ve başarılara odaklanan bir rapor yayımlandı.

Pazar günü yayımlanan rapor, Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Deqing ilçesinde Cumartesi günü başlayan 2024 Dünya Marka Moganshan Konferansı kapsamında gerçekleştirilen bir dizi faaliyetten biri olma özelliğini taşıyor.

Raporda seçkin Çin şirketlerinin bir dizi ikonik başarı öyküsü, başarılı Çinli sanayi kümesi örnekleri ve ülkede geliştirilen tarım markalarının emsal teşkil eden öyküleri yer alıyor. Mükemmel marka inşasının mantık ve örüntülerini ortaya koyan rapor, çeşitli sektörlerde marka inşası girişimlerine yönelik değerli bir başvuru ve esin kaynağı olarak işlev görüyor.

Konferans katılımcıları, son on yıllık dönemde Çin'in marka inşası görünümü ve örüntülerinde kayda değer bir dönüşüm yaşandığını söyledi.

Söz konusu dönemde marka inşasına yönelik kurumsal mekanizmalar daha da geliştirilirken, marka inşasının uluslararası hale getirilmesinde olumlu ilerleme kaydedildi. Ayrıca küresel rekabet gücüne ve nüfuza sahip çok sayıda Çin markası yurtdışında faaliyet gösteriyor ve dünya sahnesinde varlıklarını hissettiriyor. Konferans katılımcıları bu hususlarda mutabık kaldı.

Konferans, Xinhua Haber Ajansı Marka Çalışmaları Ofisi ve Çin Ulusal Markası internet sitesi tarafından ortaklaşa düzenlendi.

Kaynak: Xinhua

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