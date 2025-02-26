Çin'in Odak Ülke Olduğu Yayımcılık Buluşması

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İSTANBUL, 26 Şubat (Xinhua) -- Bu yıl Çin'in "odak ülke" olduğu 10. Uluslararası İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları salı günü kapılarını ziyaretçilere açtı.

Çin'e ayrılan bölüm, çok farklı yelpazedeki Çince kitaplarla ziyaretçilerin ilgisini çekerken çeşitli Çinli yayınevlerinin temsilcileri kitap koleksiyonlarını sergileme ve toplantılar yaparak işbirliğini artırma fırsatı buldu.

Çin'e özgü kültürel süslemelerle dekore edilmiş olan bölümde ziyaretçiler Çin kaligrafisini de deneyimleme imkanı elde etti. Büyük ilgi gören bu etkinliğe katılmak isteyen ziyaretçiler gün boyunca uzun kuyruklar oluşturdu.

Çin bölümündeki atmosfer özellikle genç kitapseverlerin ilgisini çekti.

Ziyaretçilerden Yasin Balaban, "Burada sergilenen Çince kitaplar özellikle gençlere hitap ediyor. Daha fazla Çin edebiyatı eserlerinin Türkçeye çevrilmesini bekliyoruz" dedi.

Etkinliğin organizasyon komitesinin verdiği bilgiye göre bu yılki programa 120'si Türkiye'den olmak üzere 75 ülkeden 370 yayıncı katılıyor.