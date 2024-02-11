Çin\'in Shanxi eyaleti kuraklığa karşı mücadele ediyor

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TAİYUAN, 11 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Loess Platosu'nda yer alan Shanxi eyaleti, kuraklığa karşı durmaksızın mücadele ediyor. Eyalet bu yıl su tasarrufu tekniklerini teşvik etmek üzere 100.000 mu (6.667 hektar) büyüklüğünde bir organik kuru tarım uygulama alanı geliştirme hedefi belirledi.

Eyalet, tahıl verimini artırmak için organik kuru tarım modelini geliştirmeyi hedefliyor.

Shanxi'deki tahıl üretim alanı geçen yıl 47,4 milyon mu'ya ulaşırken, yıllık üretim 14,78 milyar kilogram ve mu başına ortalama verim ise 311.75 kilogram seviyesinde gerçekleşti. Ocak ayında yayımlanan eyalet yönetimi çalışma raporuna göre, tüm bu rakamlar rekor seviyelere işaret ediyor.

Shanxi, 2023 yılı itibarıyla 300.000 mu büyüklüğünde organik kuru tarım üssü ve 14 bilimsel araştırma üssü inşa ederken, 51 kuru tarım tekniğini de teşvik etti.

Eyaletin daha önce yokluk çeken ve 2020 itibarıyla yoksulluktan kurtulan 58 ilçesi, yağmur suyu tarımı, toprak kompostlama ve su tasarruflu tarım gibi teknikleri teşvik etmek üzere kuru tarım demonstrasyon üsleri geliştirdi.

Eyalet yönetimi, büyük ve orta ölçekli sulu arazilerde su tasarrufu sağlayan tesisler kurmak suretiyle tarım alanlarını iyileştirme ve genişletme çabalarını hızlandırmak, ayrıca 600.000 mu büyüklüğündeki sulu araziyi artırmak veya restore etmek üzere taahhütte bulundu.