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Çin'in Shenzhou-16 Görevindeki Astronotlar Halkın Karşısına Çıktı - Son Dakika
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Çin'in Shenzhou-16 Görevindeki Astronotlar Halkın Karşısına Çıktı

Çin'in Shenzhou-16 görevindeki üç astronot, uzaydan dönüşlerinden 80 gün sonra, Beijing'de halkın karşısına çıktı. Astronotlar, uzay aracıyla 154 gün boyunca yörüngede kaldıktan sonra başarılı bir şekilde geri döndüler. Görevde yer alan astronotlar, farklı kariyer geçmişlerine sahip olmalarına rağmen, belirli görevlere atanmışlardı. Uzayda en deneyimli olan Jing, uçuş mühendisi Zhu ise uzay istasyonunun bakım ve onarımından sorumluydu. Görev yükü uzmanı Gui ise uzayda birçok araştırma projesine katıldı ve bu deneyimden büyük gurur duyduğunu belirtti. Üç astronot, sağlık değerlendirmesinden geçtikten sonra normal eğitime dönecekler.

Çin\'in Shenzhou-16 Görevindeki Astronotlar Halkın Karşısına Çıktı
20.01.2024 - 15:28,
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BEİJİNG, 20 Ocak (Xinhua) -- Çin'in Shenzhou-16 mürettebatlı görevindeki üç astronot, uzaydan dönüşlerinden 80 gün sonra, Cuma günü Beijing'de ilk kez halkın karşısına çıktı.

Astronotlar Jing Haipeng, Zhu Yangzhu ve Gui Haichao, 30 Mayıs 2023 tarihinde Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılan Shenzhou-16 uzay aracıyla uzaya gitmişti. Yörüngede 154 gün kalan astronotlar, bu süre zarfında bir araç dışı faaliyet yürüttü ve Tiangong uzay istasyonundan canlı yayımlanan dördüncü dersi gerçekleştirdi.

Göğsüne başarılı uzay uçuşlarını simgeleyen dört şeref nişanı takan komutan Jing, mürettebatının ilk kez uçak pilotu, uçuş mühendisi ve yük uzmanı da dahil olmak üzere farklı kariyer geçmişlerine sahip astronotlardan oluştuğunu söyledi.

"Uzmanlar, uzmanlık gerektiren işlerle ilgilenir" diyen kıdemli pilot, iş bölümünün net olduğunu ve her birinin belirli görevlere atanmış olduğunu sözlerine ekledi.

Shenzhou-16 göreviyle dördüncü kez uzaya giden Jing, en deneyimli taykonot haline geldi.

Uçuş mühendisi Zhu, uzay istasyonu platformunun bakım ve onarımından sorumluydu. Zhu, en büyük zorluğun beş aylık görev süresince "günlük operasyonlarda sıfır hataya" ulaşmak olduğunu söyledi.

Zhu, basına yaptığı açıklamada, "Görevi başarıyla tamamladık ve uzay istasyonunun güvenli, istikrarlı, verimli ve uzun vadeli çalışmasını sağladık" dedi.

Uzayda uçan ilk sivil taykonot olan görev yükü uzmanı Gui ise, "Uzayda çok sayıda en yeni araştırma projesine katılma fırsatına sahip olmak olağanüstü bir deneyimdi ve bundan büyük gurur duyuyorum" diye konuştu.

Aynı zamanda üniversitede profesör olan Gui, uzay görevi boyunca elde ettiği başarıları, gelecekteki bilimsel araştırma çabalarına, sınıf eğitimine ve yetenek geliştirmeye dahil edeceğini söyledi.

Sağlık durumları iyi olan üç astronot, tıbbi karantina ve iyileştirici bakımın ardından normal eğitime dönmeden önce bir sağlık değerlendirmesinden geçecek.

Kaynak: Xinhua
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