Çin'in Shenzhou-18 Uzay Aracı Uzay İstasyonuna Kenetlendi - Son Dakika
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Çin'in Shenzhou-18 Uzay Aracı Uzay İstasyonuna Kenetlendi

Çin\'in Shenzhou-18 Uzay Aracı Uzay İstasyonuna Kenetlendi

Çin'in Shenzhou-18 insanlı uzay aracı, uzay istasyonu kombinasyonuna başarıyla kenetlendi. Uzay aracı, uzay istasyonunun çekirdek modülü Tianhe'nin radyal kapısıyla otomatik bir buluşma ve kenetlenme gerçekleştirdi. Tüm süreç yaklaşık 6,5 saat sürdü. Shenzhou-18, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderilmişti.

26.04.2024 09:35
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ÇEKİM TARİHİ: 26 Nisan 2024

Çin'in Shenzhou-18 mürettebatlı uzay aracının, uzay istasyonu kombinasyonuna kenetlenmesinden çeşitli görüntüler

Çin'in Shenzhou-18 insanlı uzay aracı Cuma günü sabah saatlerinde uzay istasyonu kombinasyonuna başarıyla kenetlendi.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'na (CMSA) göre, uzay aracı Beijing saatiyle 03.32'de uzay istasyonunun çekirdek modülü Tianhe'nin radyal kapısıyla otomatik bir buluşma ve kenetlenme gerçekleştirdi.

CMSA, tüm sürecin yaklaşık 6,5 saat sürdüğünü belirtti.

Shenzhou-18, Perşembe günü Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketiyle Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderilmişti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

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