Çin\'in Sichuan eyaletinde doğalgaz üretimi rekor seviyeye ulaştı

CHENGDU, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin'in Sichuan eyaletinde, PetroChina Güneybatı Petrolleri ve Doğalgaz Sahası Şirketi'nin yıllık doğalgaz üretimi Perşembe günü saat 09.00 itibarıyla 40 milyar metreküpü aştı. Böylece Çin'in güneybatısında büyük bir doğalgaz üretim alanı kurulmuş oldu.

Şirketin yönetici müdürü He Xiao söz konusu miktarın, Çin'in 2023 yılı içindeki doğalgaz üretiminin yaklaşık yüzde 20'sine ve doğalgaz tüketiminin yüzde 11'ine tekabül ettiğini söyledi.

He, bir hanenin günlük doğalgaz tüketiminin 1 metreküp olduğu varsayılırsa, 40 milyar metreküp doğalgazın 100 milyondan fazla hanenin ve 300 milyonu aşkın kişinin yıllık doğalgaz talebini karşılayabileceğini belirtti.

2023 sonu itibarıyla, şirketin yıllık doğalgaz üretiminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,6 artarak 42 milyar metreküpe ulaşması bekleniyor. Ayrıca, günlük doğalgaz üretimi 120 milyon metreküpü aşan 340'tan fazla yeni kuyu faaliyete geçmiş durumda.