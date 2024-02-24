Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika
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Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Çin\'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi\'nde 5,3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde, Kızılsu Kırgız Özerk İli'nin Akçi ilçesinde 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde şu ana kadar can kaybı veya maddi hasar bildirilmemiştir.

24.02.2024 09:29  Güncelleme: 09:30
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Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, sabah merkez üssü Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı Kızılsu Kırgız Özerk İli'nin Akçi ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremde, ilk belirlemelere göre can kaybı veya maddi hasar olmadı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika
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