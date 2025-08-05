Çin'in Tayvan Kuşatması Doğal Gazı Tüketir!

ABD merkezli Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi (CSIS) adlı düşünce kuruluşu, Çin'in Tayvan'ı 10 günlük kuşattığı her senaryoda Ada'nın doğal gazının tükeneceğini öne sürdü.

Hong Kong merkezli South China Morning Post (SCMP) gazetesinin haberine göre, CSIS, Çin ordusunun ihtilaflı olduğu Tayvan'ı kuşatması halinde olabileceklere ilişkin bir rapor yayımladı.

Raporda Pekin'in kuşatmasına karşı Tayvan ordusunun karşılaşacağı zorluklar, 26 savaş senaryosuyla ele alındı.

Buna göre, olası tüm senaryolarda, Çin'in Tayvan'ı 10 gün boyunca kuşatması halinde Ada'da doğal gazın tükeneceği ön görülen raporda, bu kuşatmanın taraflar açısından "düşük maliyetli ya da düşük riskli" bir seçenek olmadığı, olası tüm senaryolarda can kayıplarının çok sayıda olmasının beklendiği ifade edildi.

Raporda, olası gerilimin yüksek seviyelere ulaştığı durumlarda Tayvan ordusunun, Çin'e karşı tek başına savunmasının yetersiz kalabileceğine işaret edilerek, "maksimum seviyedeki gerilim" senaryolarında ABD'nin müdahil olarak Çin'i füzelerle hedef alabileceği, Çin füzelerinin de Guam Adası ile Japonya'yı hedef alabileceği ihtimali olduğu belirtildi.

Çin'in "sıkı kuşatmasında" ABD'nin Ukrayna'ya silah tedarikine benzer bir stratejiyi yürütemeyebileceği kaydedilen raporda, Pekin yönetiminin "tüm askeri gücünü kullanması halinde ABD'nin Tayvan'ın teslim olmasına izin vermesi ya da savaşa kendisinin girmesi gerekeceğine" dikkat çekildi.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Pekin yönetimi, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.