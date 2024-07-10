Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde Şiddetli Yağışlar Sonucu 130 Kişi Mahsur Kaldı - Son Dakika
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Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde Şiddetli Yağışlar Sonucu 130 Kişi Mahsur Kaldı

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu kara yolunun ulaşıma kapanması nedeniyle aralarında turistlerin de bulunduğu 130'dan fazla kişinin mahsur kaldığı belirtildi. Yağışların etkili olduğu bölgede ulaşım sıkıntısı yaşanırken, kurtarma çalışmaları devam ediyor.

10.07.2024 13:43
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Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu kara yolunun ulaşıma kapanması nedeniyle aralarında turistlerin de bulunduğu 130'dan fazla kişinin mahsur kaldığı belirtildi.

Devlet televizyonu CCTV, Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ndeki dağlık alanlarda etkili olan şiddetli yağış sonucu kara yolunun ulaşıma kapandığı bilgisini paylaştı.

Bu nedenle aralarında turistlerin de olduğu 130'dan fazla kişinin bölgede mahsur kaldığı ifade edilirken, kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Yağışların etkili olduğu bölgenin yüksekliğine de bağlı olarak ulaşım sıkıntısı yaşandığı ifade edildi.

Tibet Özerk Bölgesi'nde, 6 Temmuz'dan bu yana şiddetli yağışlar devam ediyor.

Şiddetli yağışların, bazı yerlerde su baskınları ve heyelana neden olduğu bölgede, şimdiye kadar 342 kişi kurtarıldı.

Yağışlara bağlı olarak elektrik kesintileri de yaşandı.

Kaynak: AA

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