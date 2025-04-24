Çin'in Tiengong Uzay İstasyonu'na Yeni Taykonot Ekibi Gönderildi - Son Dakika
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Çin'in Tiengong Uzay İstasyonu'na Yeni Taykonot Ekibi Gönderildi

Çin, Tiengong Uzay İstasyonu'na gönderilecek sekizinci taykonot ekibini uzaya yolladı.

24.04.2025 12:54
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Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong (Gök Sarayı) Uzay İstasyonu'nda görev yapacak sekizinci taykonot ekibi yola çıktı.

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansından (CMSA) yapılan açıklamaya göre, taykonotlar Çın Dong, Çın Congrui ve Vang Cie'yi taşıyan Şıncou-20 uzay mekiği, Long March 2F roketiyle Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Taykonotlar, Şıncou-19 mekiğiyle 30 Ekim 2024'te istasyona gönderilen ve 6 aydır görev yapan taykonot ekibinden görevi devralacak.

Seferin komutanlığını üstlenecek 46 yaşındaki Çın Dong, 2016'da katıldığı "Şıncou-11" seferinde Tiengong-2 uzay laboratuvarında 33 gün geçirmiş, 2022'deki "Şıncou-14" seferinde ise Tiengong uzay istasyonunda 6 ay görev yapan taykonot ekibi içinde yer almıştı.

Taykonotlar Çın Congrui ve Vang Cie ise ilk kez insanlı uzay görevinde yer alacak. Çın'ın daha önce Çin Hava Kuvvetleri'nde pilotluk, Vang'ın ise Çin Havacılık ve Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketi'nde mühendislik yaptığı kaydedildi.

Çin'in uzay istasyonu "Tiengong"

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanındaki işbirliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımının engellemesi nedeniyle Dünya yörüngesinde kendi uzay istasyonunu kurdu.

Bir çekirdek modül, 2 laboratuvar modülünden oluşan ve uzay teleskobu eklenmesi planlanan Tiengong Uzay İstasyonu, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu model alınarak inşa edildi.

İstasyonun ana parçası "Tienhı (Göksel Uyum)" çekirdek modülü 29 Nisan 2021, ilk laboratuvar modülü "Vıntien (Gökleri Aramak)" 24 Temmuz 2022, ikinci laboratuvar modülü "Mıngtien (Gökleri Düşlemek)" ise 31 Ekim 2022'de fırlatıldı.

Çekirdek modüle laboratuvar modüllerinin eklenmesiyle istasyonun "T" biçimli ana iskeleti tamamlanırken istasyon "uygulama ve geliştirme" aşamasına geçti.

"Şüntien (Gökleri Dolaşmak)" adı verilen uzay teleskobunun da ayrı bir modül olarak istasyona eklenmesi planlanıyor.

Üç kişilik taykonot ekibinin dönüşümlü görev yaptığı istasyona "Şıncou" (Kutsal Gemi) mekikleriyle personel, "Tiencou" (Gök Gemisi) mekikleriyle de ikmal malzemesi taşınıyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin'in Tiengong Uzay İstasyonu'na Yeni Taykonot Ekibi Gönderildi - Son Dakika

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