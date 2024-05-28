Çin'in Tiengong Uzay İstasyonu'nda ilk uzay yürüyüşü gerçekleştirildi - Son Dakika
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Çin'in Tiengong Uzay İstasyonu'nda ilk uzay yürüyüşü gerçekleştirildi

Çin\'in Tiengong Uzay İstasyonu\'nda ilk uzay yürüyüşü gerçekleştirildi

Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong Uzay İstasyonu'nda görev yapan Şıncou-18 taykonot ekibi, istasyon dışında ilk faaliyetlerini tamamladı. Taykonotlar, uzay yürüyüşü sırasında istasyonun uzay enkazı koruma mekanizmasının kurulumunu ve dış araçların kontrolünü gerçekleştirdi. Çin'in kendi uzay istasyonunu kurmasının sebebi, ABD'nin işbirliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu programına katılımını engellemesidir.

28.05.2024 19:11
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Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong (Gök Sarayı) Uzay İstasyonu'nda göreve başlayan Şıncou-18 taykonot ekibinin ilk uzay yürüyüşünü yaptığı bildirildi.

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansından (CMSA) yapılan açıklamaya göre, taykonotlar Yı Guangfu ve Li Cong, ekibin istasyon dışındaki ilk faaliyetini tamamladı.

İstasyonda kalan taykonot Li Guangsu ise ekibe içeriden destek sağladı.

Taykonot ekibi, yaklaşık 8,5 saat süren uzay yürüyüşünde istasyonun uzay enkazı koruma mekanizmasının kurulumu ile dış araç ve donanımlarının kontrolü gibi işlemleri yerine getirdi.

Bu, uzay istasyonunda gerçekleştirilen 14'üncü uzay yürüyüşü ve Şıncou-18 görevi kapsamında istasyona yollanan taykonot ekibinin ilk araç dışı etkinliği oldu.

Şıncou-18 taykonot ekibi, 25 Nisan'da istasyona gönderilmişti. İstasyonda 6 ay kalacak ekip, çok sayıda uzay bilimi deneyi, teknik test yapacak ve uzay yürüyüşüyle kargo ve personel modüllerini yerleştirecek.

Çin'in uzay istasyonu "Tiengong"

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanındaki işbirliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle yörüngede kendi uzay istasyonunu kurmuştu.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülünden oluşan ve bir uzay teleskobunun eklenmesi planlanan "Tiengong" (Gök Sarayı) İstasyonu, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu model alınarak inşa edildi.

İstasyonun ana parçası "Tienhı" (Göksel Uyum) adı verilen çekirdek modül 29 Nisan 2021'de, ilk laboratuvar modülü "Vıntien" (Gökleri Aramak) 24 Temmuz 2022'de, ikinci laboratuvar modülü "Mıngtien" (Gökleri Düşlemek) ise 31 Ekim 2022'de fırlatıldı.

Çekirdek modüle laboratuvar modüllerinin eklenmesiyle "T" biçimli ana iskeletinin kurulumu tamamlanan istasyon, "uygulama ve geliştirme aşamasına" geçti.

"Şüntien" (Gökleri Dolaşmak) adı verilen uzay teleskobunun da ayrı modül olarak istasyona eklenmesi planlanıyor.

3 kişilik taykonot ekibinin dönüşümlü görev yaptığı istasyona "Şıncou" (Kutsal Gemi) mekikleriyle personel, "Tiencou" (Gök Gemisi) mekikleriyle de ikmal malzemeleri taşınıyor.

Kaynak: AA

Dünya, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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