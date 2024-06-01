Çin'in Uluslararası Ticaret Değeri Nisan Ayında Yüzde 13 Arttı

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BEİJİNG, 31 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in uluslararası mal ve hizmet ticaretinin değeri Nisan 2024'te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak toplam 4,11 trilyon yuanı aştı.

Çin Devlet Kambiyo İdaresi'nin Cuma günü açıkladığı verilere göre, ABD doları cinsinden, ülkenin uluslararası mal ve hizmet ticaretinin ihracat değeri 297,4 milyar ABD doları olurken ithalat değeri ise 281,6 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Bu rakamlarla mal ve hizmet ticareti, 15,9 milyar ABD doları fazla verdi.

Yuan cinsinden ise, malların ihracat değeri 1,9 trilyon yuana ulaşırken, ithalat değeri 1,62 trilyon yuan oldu ve 281,5 milyar yuan fazla verdi.

Hizmet ticareti ihracat değeri 205,9 milyar yuan, hizmet ticareti ithalat değeri ise 374,7 milyar yuan olarak gerçekleşerek 168,8 milyar yuan açık verdi.

İdareye göre turizm, 179,9 milyar yuanlık ticaret değeriyle hizmet ticaretine en büyük katkıyı sağlayan sektör olurken, onu taşımacılık hizmetleri ve diğer ticari hizmetler izledi.