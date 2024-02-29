Çin'in uluslararası ticareti Ocak ayında yüzde 23 arttı

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BEİJİNG, 29 Şubat (Xinhua) -- Çin'in uluslararası mal ve hizmet ticareti Ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 4,23 trilyon yuana (596,09 milyar ABD doları) ulaştı.

Çin Devlet Kambiyo İdaresi, Perşembe günü yaptığı açıklamada mal ihracatının 2,02 trilyon yuan ve mal ithalatının 1,6 trilyon yuana ulaşarak 413 milyar yuanlık bir ticaret fazlası yarattığını belirtti.

İdareye göre Ocak ayında hizmet ihracatı 217,8 milyar yuan olurken, hizmet ithalatı ise 384,8 milyar yuana ulaşarak 167,1 milyar yuanlık ticaret açığına yol açtı.

Verilere göre turizm sektörü 175,4 milyar yuanlık ticaret hacmiyle hizmet ticaretine en büyük katkıyı yaptı.