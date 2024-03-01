Çin'in uzay istasyonunda ikinci araç dışı görev yakında gerçekleştirilecek

BEİJİNG, 1 Mart (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı Cuma günü yaptığı açıklamada, ülkeye ait uzay istasyonunda bulunan Shenzhou-17 mürettebatının birkaç gün içinde ikinci araç dışı görevini gerçekleştireceğini belirtti.
Mürettebat, 21 Aralık 2023'te yaklaşık 7,5 saat süren araç dışı ilk görevlerinde uzay istasyonunun robotik kolu ve yer çalışanlarının yardımıyla Tianhe modülünün güneş kanadı onarım testini tamamlamıştı.
Astronotlar o tarihten itibaren çeşitli hazırlık süreçlerinden geçti. Bunlar arasında robotik kolun çalışmasına yönelik eğitim, sistem boyunca basınçlı acil durum tatbikatları, araç dışı yük transferi, deney kabinindeki hataların arındırılması ve ikinci uzay yürüyüşüne yönelik çalışmalar yer aldı.
Çin İnsanlı Uzay Ajansı ayrıca, Shenzhou-17 mürettebatının sağlık durumunun iyi olduğunu ve uzay istasyonu kombinasyonunun istikrarlı şekilde çalıştığını belirtti.
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