Çin'in uzay istasyonunda ikinci araç dışı görev yakında gerçekleştirilecek

Android'den iOS'a geçen kullanıcılar en çok hangi iPhone'ları tercih ediyor?

Son dönemlerde iOS cihazların inkar edilemeyecek bir cazibesi olduğu ortada. Geçtiğimiz aylarda Amerikan veri analiz ve araştırma şirketi CIRP tarafından yayınlanan bir rapora göre, 2023 yılında iPhone satın alan kullanıcıların yüzde 13'ü Android bir cihazdan geçiş yapmıştır. Raporda ayrıca Android'den iPhone'a geçiş yapan kullanıcıların en çok tercih ettiği iPhone modelleri de yer almaktadır. En çok tercih edilen modeller ise iPhone 14 ve 14 Plus olarak belirlenmiştir.