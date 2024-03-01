Çin'in uzay istasyonunda ikinci araç dışı görev yakında gerçekleştirilecek - Son Dakika
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Çin'in uzay istasyonunda ikinci araç dışı görev yakında gerçekleştirilecek

Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Shenzhou-17 mürettebatının birkaç gün içinde ikinci araç dışı görevini gerçekleştireceğini duyurdu. Mürettebat, 21 Aralık 2023'te gerçekleştirdikleri ilk görevde uzay istasyonunun robotik kolu ve yer çalışanlarının yardımıyla güneş kanadı onarım testini tamamlamıştı. Mürettebatın sağlık durumu iyi ve uzay istasyonu kombinasyonu istikrarlı bir şekilde çalışıyor.

01.03.2024 17:14  Güncelleme: 17:15
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BEİJİNG, 1 Mart (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı Cuma günü yaptığı açıklamada, ülkeye ait uzay istasyonunda bulunan Shenzhou-17 mürettebatının birkaç gün içinde ikinci araç dışı görevini gerçekleştireceğini belirtti.

Mürettebat, 21 Aralık 2023'te yaklaşık 7,5 saat süren araç dışı ilk görevlerinde uzay istasyonunun robotik kolu ve yer çalışanlarının yardımıyla Tianhe modülünün güneş kanadı onarım testini tamamlamıştı.

Astronotlar o tarihten itibaren çeşitli hazırlık süreçlerinden geçti. Bunlar arasında robotik kolun çalışmasına yönelik eğitim, sistem boyunca basınçlı acil durum tatbikatları, araç dışı yük transferi, deney kabinindeki hataların arındırılması ve ikinci uzay yürüyüşüne yönelik çalışmalar yer aldı.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı ayrıca, Shenzhou-17 mürettebatının sağlık durumunun iyi olduğunu ve uzay istasyonu kombinasyonunun istikrarlı şekilde çalıştığını belirtti.

Kaynak: Xinhua

Aralık, Uzay, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in uzay istasyonunda ikinci araç dışı görev yakında gerçekleştirilecek - Son Dakika

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