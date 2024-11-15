Çin'in Uzay İstasyonunda Su Ekosistemi Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
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Çin'in Uzay İstasyonunda Su Ekosistemi Başarıyla Tamamlandı

Çin\'in Uzay İstasyonunda Su Ekosistemi Başarıyla Tamamlandı

Zebra balıkları uzayda yaşam döngülerini tamamlayarak ekolojik deneyde rekor kırdı.

15.11.2024 17:42
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WUHAN, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin'in uzay istasyonunda oluşturulan kapalı sucul ekosistem başarıya ulaştı. Kısa süre önce The Innovation dergisinde yayımlanan makaleye göre bu sistemde tutulan dört zebra balığı, büyüme evresinden gelişme ve üreme evrelerine geçerek tüm yaşam döngüsünü 43 günde tamamladı.

Makalede bunun uzayda ekolojik deneyler açısından bir rekor olduğu belirtildi.

Bu başarının bir dönüm noktası niteliğinde olduğuna dikkat çeken makalede deneyin sadece Çin'in uzay ekosistem teknolojisinde ilerleme anlamına gelmediği, aynı zamanda uzay görevlerindeki kapalı devre ekosistemler için değerli veri ve teknik destek sağladığının altı çizildi.

25 Nisan'da dört zebra balığı, dört gram sucul bitki ve üç Çinli astronot, Shenzhou-18 mürettebatlı uzay aracı ile uzaya gitti. 4 Kasım'da Dünya'ya dönen Shenzhou-18 mürettebatı, beraberlerinde uzay ekosisteminden su örnekleri getirdi.

Balıklar, uzay ortamında uyum sorunlarıyla karşı karşıya kaldı. Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Hidrobiyoloji Enstitüsü ve Shanghai Teknik Fizik Enstitüsü'nden araştırmacılar, deneyi ortaklaşa tasarlayarak sucul bitkilerin fotosentez yoluyla oksijen üreterek zebra balıklarına besin sağlayabileceği kapalı sucul ekosistemin inşasına yardımcı oldu. Zebra balıklarının dışkısı, sucul bitkilere besin kaynağı oldu.

Hidrobiyoloji Enstitüsü'ne göre bir şırınga yardımıyla balık tankına yem verildi.

Zebra balıkları 3-5 santimetre uzunluğunda bedene sahip ve bir çift sağlıklı zebra balığı bir seferde 300'den fazla yumurta verebiliyor. Hidrobiyoloji Enstitüsü'nde araştırmacı Wang Gaohong, zebra balıklarının genomunun insan genomuna yüzde 70'in üzerinde benzer olduğunu ve bunun da yaşam bilimleri araştırmaları, insan hastalıklarının oluşumunun anlaşılması ve yeni ilaçların geliştirilmesi açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

Uzay istasyonunda astronotlar, ekosistemden başarılı şekilde su örnekleri aldı ve balık yemi kutusunu değiştirdi. Wang, astronotların zebra balıklarının yerçekimsiz ortama tepki olarak baş aşağı yüzme, dönme ve döngüye girme gibi anormal yön davranışları sergilediğini gözlemlediğini belirtti.

Hidrobiyoloji Enstitüsü'nden araştırmacı Sun Yonghua, Çin'in uzay istasyonunda omurgalıların uzun dönemli yetiştirilmesinde başarılı olduğunu kaydederek bu başarının, uzayda daha fazla sucul biyoloji ve yaşam tıbbı araştırmaları yürütülmesi ve gelecekte uzaya daha fazla omurgalı gönderme açısından sağlam bir bilimsel temel oluşturduğunu ifade etti.

Çin'in uzay istasyonundan getirilen örnekler, aşırı düşük sıcaklıktaki bir saklama kabında depolanıyor ve incelenmeyi bekliyor.

An itibarıyla Çin'de zebra balıklarıyla ilgili araştırmalar yürüten 500'den fazla laboratuvar bulunuyor.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Güncel, Dünya, Uzay, Son Dakika

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