Çin'in Uzun Yürüyüş-2D Roketi Uydu Fırlattı

JİUQUAN, 15 Mart (Xinhua) -- Gaojing-3 02 uydusunu taşıyan bir Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketi Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı, 15 Mart 2025.
Beijing saatiyle 12.11'de fırlatılan roket, Gaojing-3 02 uydusunu önceden belirlenmiş yörüngeye yerleştirdi.
Görev kapsamında ayrıca Tianyan-23 uydusu da uzaya gönderildi.
Bu, Uzun Yürüyüş serisi roketlerin 564. görevi oldu. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)
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