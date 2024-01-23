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Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Aksu iline bağlı Wushi ilçesinde Salı günü meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde, birçok konut ve ahır yıkıldı. Kurtarma ekipleri, depremzedeleri kurtarmak ve hasar tespiti yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Deprem sonrası bölgede geçici elektrik kesintileri yaşandı, ancak elektrik tedariki kademeli olarak sağlandı.

Çin\'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi\'nde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23.01.2024 - 09:25,
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Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Aksu iline bağlı Wushi ilçesinin Yamansu kasabasında depremden etkilenen bir bölgede arama yapan kurtarma ekipleri, 23 Ocak 2024. (Fotoğraf: Wang Xudong/Xinhua)

AKSU, 23 Ocak (Xinhua) -- Çin Deprem Ağları Merkezi'ne (CENC) göre, ülkenin kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Aksu iline bağlı Wushi ilçesinde Salı günü Beijing saatiyle 02.09'da 7,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

CENC, yerin 22 kilometre altında meydana gelen depremin merkez üssünün 41,26 derece kuzey enlemi ve 78,63 derece doğu boylamı olduğunu belirtti.

Xinjiang Deprem Ajansı'na göre depremin merkez üssü Wushi ilçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta ve merkez üssünün etrafındaki 20 kilometrelik bir yarıçap içinde beş köy bulunuyor.

Yerel kaynaklara göre depremin merkez üssünde bazı konut ve ahırlar yıkılırken, birkaç çoban da hafif şekilde yaralandı.

Depremin hemen ardından bölgenin bazı kesimlerinde geçici elektrik kesintileri yaşanırken, elektrik kademeli olarak yeniden tedarik edildi.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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