1. ANONS (İngilizce): TAN YİXİAO, Xinhua muhabiri:
ANONS (İngilizce): TAN YİXİAO, Xinhua muhabiri:
Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Changji şehrinde sağanak yağışlar Pazartesi günü saat 18.50 sularında sel ve toprak kaymalarını tetikledi. Bölgede 4 kişinin kaybolduğu, yolların kapandığı bildirildi.
Salı günü saat 03.00 itibarıyla yollar temizlenirken, mahsur kalan insanlar ve araçlar güvenli yerlere taşındı.
Kayıp 4 kişiyi arama ve kurtarma çalışmaları halen devam ediyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xinjiang'dan bildiriyor.
(XHTV)
Son Dakika › Güncel › Çin'in Xinjiang bölgesinde sel ve toprak kayması: 4 kişi kayboldu - Son Dakika
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