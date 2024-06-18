Çin'in Xinjiang bölgesinde sel ve toprak kayması: 4 kişi kayboldu

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1. ANONS (İngilizce): TAN YİXİAO, Xinhua muhabiri:

ANONS (İngilizce): TAN YİXİAO, Xinhua muhabiri:

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Changji şehrinde sağanak yağışlar Pazartesi günü saat 18.50 sularında sel ve toprak kaymalarını tetikledi. Bölgede 4 kişinin kaybolduğu, yolların kapandığı bildirildi.

Salı günü saat 03.00 itibarıyla yollar temizlenirken, mahsur kalan insanlar ve araçlar güvenli yerlere taşındı.

Kayıp 4 kişiyi arama ve kurtarma çalışmaları halen devam ediyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xinjiang'dan bildiriyor.

(XHTV)