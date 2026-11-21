Çin'in Xuelong buzkıranı Hobart'tan ayrılarak Zhongshan İstasyonu'na ilerleyecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in araştırma buzkıranı Xuelong, cuma günü Avustralya'nın Hobart kentinden ayrılarak Antarktika'daki Zhongshan İstasyonu'na doğru yola çıktı. Geminin yolculuk sırasında batı rüzgarları kuşağını geçmesi planlanıyor.
HOBART, 21 Kasım (Xinhua) -- Çin'in araştırma buzkıran gemisi Xuelong (Kar Ejderhası), cuma günü Avustralya'nın Hobart kentinden ayrıldı.
Geminin, Çin'in Antarktika'daki Zhongshan İstasyonu'na doğru yolculuğu sırasında batı rüzgarları kuşağını geçmesi planlanıyor.
Kaynak: Xinhua
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