Çin'in yazılım ve bilgi teknolojileri sektörü çift haneli büyüme kaydetti

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BEİJİNG, 2 Haziran (Xinhua) -- Çin'in yazılım ve bilgi teknolojileri hizmet sektörü, 2024 yılının ilk dört ayında hem gelir hem de kar açısından önceki yılın aynı dönemine göre çift haneli büyüme kaydetti.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın verilerine göre sektörün toplam karı, ilk dört ayda önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,3 artarak 431,4 milyar yuana (yaklaşık 60,69 milyar ABD doları) yükselirken, sektörün toplam geliri yüzde 11,6 artışla 3,8 trilyon yuana ulaştı.

Bilgi teknolojisi hizmet alt sektörünün toplam geliri önceki yıla göre yüzde 13,2 artışla yaklaşık 2,5 trilyon yuana yükselerek sektörün toplam gelirinin yüzde 65,9'una katkıda bulundu.

Bulut bilişim ve büyük veri hizmetlerinin birleşik geliriyse 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 14,3 artarak 410,7 milyar yuana ulaştı.

Veriler, önceki yılın aynı dönemine göre yazılım ürünlerinden elde edilen gelirlerin yüzde 8,7, bilgi güvenliğinden elde edilenlerinse yüzde 9,3 arttığını gösterdi.