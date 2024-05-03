Çin'in yazılım ve bilişim teknolojileri sektörü çift haneli büyüme kaydetti

Güncel

BEİJİNG, 3 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in yazılım ve bilişim teknolojileri hizmet sektörü, bu yılın ilk çeyreğinde güçlü bir büyüme kaydederek gelir ve kar açısından çift haneli büyüme sergiledi.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı verilerine göre, söz konusu dönemde sektörün toplam karı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,8 artarak 318,8 milyar yuana (yaklaşık 44,86 milyar ABD doları) yükselirken, sektörün toplam geliri ise yüzde 11,9 artışla 2,8 trilyon yuana ulaştı.

Bilişim teknolojisi hizmetleri alt sektörü, ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,9 artışla 1,84 trilyon yuan gelir elde ederek, tüm sektörün yüzde 65,7'sini oluşturdu.

Bulut bilişim ve büyük veri hizmetlerinin toplam geliri ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,9 artışla 304,7 milyar yuana yükseldi.

Veriler ayrıca söz konusu dönemde yazılım ürünlerinden elde edilen gelirin bir önceki yıla göre yüzde 9,4 arttığını, bilişim güvenliği alanında elde edilen gelirin ise yüzde 11,6 oranında büyüme kaydettiğini gösterdi.