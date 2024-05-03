Çin'in yazılım ve bilişim teknolojileri sektörü çift haneli büyüme kaydetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin'in yazılım ve bilişim teknolojileri sektörü çift haneli büyüme kaydetti

Çin'in yazılım ve bilişim teknolojileri hizmet sektörü, bu yılın ilk çeyreğinde güçlü bir büyüme kaydederek gelir ve kar açısından çift haneli büyüme sergiledi. Sektörün toplam karı yüzde 13,8 artarak 318,8 milyar yuana yükselirken, toplam geliri ise yüzde 11,9 artışla 2,8 trilyon yuana ulaştı. Bilişim teknolojisi hizmetleri alt sektörü ise yüzde 12,9 artışla 1,84 trilyon yuan gelir elde etti.

03.05.2024 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 3 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in yazılım ve bilişim teknolojileri hizmet sektörü, bu yılın ilk çeyreğinde güçlü bir büyüme kaydederek gelir ve kar açısından çift haneli büyüme sergiledi.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı verilerine göre, söz konusu dönemde sektörün toplam karı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,8 artarak 318,8 milyar yuana (yaklaşık 44,86 milyar ABD doları) yükselirken, sektörün toplam geliri ise yüzde 11,9 artışla 2,8 trilyon yuana ulaştı.

Bilişim teknolojisi hizmetleri alt sektörü, ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,9 artışla 1,84 trilyon yuan gelir elde ederek, tüm sektörün yüzde 65,7'sini oluşturdu.

Bulut bilişim ve büyük veri hizmetlerinin toplam geliri ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,9 artışla 304,7 milyar yuana yükseldi.

Veriler ayrıca söz konusu dönemde yazılım ürünlerinden elde edilen gelirin bir önceki yıla göre yüzde 9,4 arttığını, bilişim güvenliği alanında elde edilen gelirin ise yüzde 11,6 oranında büyüme kaydettiğini gösterdi.

Kaynak: Xinhua

Yazılım, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in yazılım ve bilişim teknolojileri sektörü çift haneli büyüme kaydetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:18 CHP lideri Özel: Erdoğan’la görüşmede büyükelçi görevlendirme önerisi eski Cumhurbaşkanı Sezer’den geldi CHP lideri Özel: Erdoğan'la görüşmede büyükelçi görevlendirme önerisi eski Cumhurbaşkanı Sezer'den geldi
15:38 Ali Koç’tan TFF Başkanı Büyükekşi’ye FETÖ suçlaması: 2 telefonunuzdan da ByLock çıktı Ali Koç'tan TFF Başkanı Büyükekşi'ye FETÖ suçlaması: 2 telefonunuzdan da ByLock çıktı
15:09 Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor Teklif TBMM’de Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor! Teklif TBMM'de
14:32 Erdoğan’dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye’nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim Erdoğan'dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim
12:50 Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu
17:29 Psikiyatri uzmanı, uyuşturucu bağımlılarına para karşılığı reçete yazdı 36 şüpheli tutuklandı Psikiyatri uzmanı, uyuşturucu bağımlılarına para karşılığı reçete yazdı! 36 şüpheli tutuklandı
17:24 Dursun Özbek listesini teslim etti Erden Timur, yeni dönemde olacak mı Dursun Özbek listesini teslim etti! Erden Timur, yeni dönemde olacak mı?
17:01 Ali Koç, kendisine soru soran muhabiri kameralar önünde fırçaladı Ali Koç, kendisine soru soran muhabiri kameralar önünde fırçaladı
16:23 Hatayspor’da Volkan Demirel dönemi sona erdi Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi sona erdi
16:12 Ali Koç, Mehmet Büyükekşi’yi canlı yayında fena bombaladı: Arkanızdan sövüyorlar Ali Koç, Mehmet Büyükekşi'yi canlı yayında fena bombaladı: Arkanızdan sövüyorlar
16:03 Kenya’da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölü sayısı 210’a yükseldi Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölü sayısı 210'a yükseldi
15:46 Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 18:03:33. #1.13#
SON DAKİKA: Çin'in yazılım ve bilişim teknolojileri sektörü çift haneli büyüme kaydetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement