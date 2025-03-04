Çin\'in Yeni Kuantum Bilgisayarı Tanıtıldı

HEFEİ, 4 Mart (Xinhua) -- Çinli bilim insanları, 105 kübitlik işlem gücüne sahip "Zuchongzhi 3.0" adındaki yeni süper iletken kuantum bilgisayarı prototipini tanıttı. Pazartesi günü duyurulan bilgisayar, Çin'in kuantum hesaplama çalışmalarında gerçekleştirdiği yeni bir atılımı temsil ediyor.
Bu başarıyla, süper iletken sistemler dahilinde kuantum hesaplama avantajı konusunda da yeni bir rekor kırılmış oldu.
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