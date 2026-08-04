Çin'in Yeni Nükleer Güç Ünitesi Faaliyete Geçti - Son Dakika
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Çin'in Yeni Nükleer Güç Ünitesi Faaliyete Geçti

Çin\'in Yeni Nükleer Güç Ünitesi Faaliyete Geçti
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Guangdong'da Hualong One teknolojisiyle devreye alınan yeni nükleer ünite, temiz enerji kapasitesini artıracak.

SHENZHEN, 4 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in yerli tasarımı üçüncü nesil Hualong One reaktörünü kullanan yeni bir nükleer güç ünitesi, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinde yer alan Taipingling Nükleer Santrali'nde faaliyete başladı.

Çin Genel Nükleer Enerji Şirketi'nden yapılan açıklamada, 2 numaralı ünitenin pazartesi günü devreye alınmasıyla santralin birinci aşamasının tamamlandığı ve tam işletmeye geçtiği belirtildi. Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi'nde Hualong One teknolojisini kullanan ilk nükleer proje olan santralin 1 numaralı ünitesi ise nisan ayında faaliyete geçmişti.

Huizhou şehrinin Huidong ilçesinde yer alan proje kapsamında toplam altı adet Hualong One ünitesinin inşa edilmesi planlanıyor. İlk aşamada yer alacak iki ünite, Nisan 2019'da onaylanmış, 2 numaralı ünitenin inşasına ise Ekim 2020'de başlanmıştı.

Çin Genel Nükleer Enerji Şirketi'ne bağlı Huizhou Nükleer Enerji Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Zhang Guoqiang'a göre, söz konusu iki ünitenin yıllık 18 milyar kilovatsaatten fazla elektrik üretmesi bekleniyor. Yaklaşık 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek bu üretimin, karbondioksit emisyonlarını da yılda 16,63 milyon ton azaltması öngörülüyor.

Hualong One reaktörü, dünyadaki en yüksek güvenlik standartlarını karşılıyor ve Çin'in yenilikçi nükleer enerji geliştirme sürecinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlara göre, Taipingling Nükleer Santrali'nin birinci aşamasının tamamlanması, Büyük Körfez Bölgesi'nin temiz enerji tedarik kapasitesinin güçlendirilmesi ve Çin'in çifte karbon hedeflerine ilerleme sağlanması açısından önemli bir adım oluşturuyor.

Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu ile Ulusal Enerji İdaresi'nin kısa süre önce yayımladığı beş yıllık plana göre Çin, 2030 yılına kadar temiz, düşük karbonlu, güvenli ve verimli yeni bir enerji sistemini büyük ölçüde kurmayı hedefliyor.

Güvenliğe öncelik vererek nükleer enerjinin proaktif ve düzenli bir şekilde geliştirilmesini öngören plan, 2030 yılına kadar işletmedeki kurulu nükleer kapasiteyi yaklaşık 110 gigavata çıkarmayı hedefliyor.

2025 yılı sonu itibarıyla Çin'de işletmede olan, inşaatı süren veya inşaatı onaylanan 112 nükleer enerji ünitesi bulunuyor. 15. Beş Yıllık Plan dönemi (2026-2030) boyunca ticari olarak işletilen nükleer enerji ünitelerinin sayısının 100'ü aşması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Guangdong, Teknoloji, Enerji, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Yeni Nükleer Güç Ünitesi Faaliyete Geçti - Son Dakika

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